Schlagerstar Matthias Reim: Darum hat er ein Haus für sich ganz allein

Schlagersänger Matthias Reim ist vor rund zwei Jahren erneut Vater geworden und hat sich nun ein neues Haus gekauft - ganz für sich allein. Was es damit auf sich hat.

Schlagerstar Matthias Reim musste nach der Geburt seiner Tochter Zoe vor rund zwei Jahren seinen Alltag neu strukturieren. Dabei sieht das Familienleben von Reim und seiner Frau, Sängerin Christin Stark, wohl etwas anders aus als bei den meisten anderen Menschen in Deutschland. Der Grund: Sie leben in zwei Häusern. Warum das so ist, erfahren Sie im Artikel.

Matthias Reim: Der Sänger hat sich ein zweites Haus auf der anderen Straßenseite gekauft

Wenn man die Möglichkeiten hat, sich ein zweites Haus zu kaufen, dann steht dieses in der Regel wahrscheinlich nicht in unmittelbarer Nähe zum Eigenheim, sondern eher in einer anderen Stadt oder sogar einem anderen Land. Nicht so bei Schlagerstar Matthias Reim, der sich ein Haus auf der anderen Straßenseite gekauft hat und zwar nur für sich allein.

"Ich habe das Haus gegenüber gekauft und habe da Studios hereingebaut. Das ist ja auch eine relativ sichere Geldanlage, mal ehrlich. Bevor ich Miete zahle, macht es doch mehr Sinn, wenn man es kann, dass man es kauft. Und das Haus gegenüber hat einfach perfekt gepasst. Und da sind jetzt ein Proberaum und zwei Tonstudios drin. Ich gehe also nur über die Straße und arbeite da", erzählt der Sänger in einem Interview mit dem Portal schlager.de.

Reim lebt also in zwei Häusern: "Morgens bin ich nicht kreativ, sondern einfach nur müde. Und abends gibt’s dann Abendbrot mit Tini und Baby, dann spiele ich noch ein wenig mit dem Baby und dann gehe ich rüber ins Studio. Dann habe ich auch die Ruhe dafür."

Übrigens: Zoe ist nicht die einzige Tochter von Reim. Mit der Schlagersängerin Michelle hat er bereits eine erwachsene Tochter - Marie Reim. Auch sie will in der Musik Fuß fassen und trat beim ESC-Vorentscheid an.

Matthias Reim über seine Familie: "Die lassen mich wirklich mein Leben leben"

Im Interview erzählt Reim, über den es eine eigene SWR-Doku gibt, welche Freiheiten er in seinem neuen Haus hat, das ihm vor allem als Studio dient: "In meinem Tonstudio ist gar nichts verboten. In meinem Studio darf man richtige Zigaretten rauchen. Ich hab auch einen extra Filter dafür, das riecht man kaum. Zu Hause mache ich das nicht mehr, seit die Kleine da ist."

Das Konzept der zwei Häuser scheint zunächst ungewöhnlich, für seine Frau sei das aber kein Problem: "Meine Familie kennt das. Die lassen mich so sein, wie ich bin, ich habe genug Freiräume. Ich kann vor 10 Uhr nicht aufstehen, da kümmert sich dann Tini um das Baby. Die lassen mich wirklich mein Leben leben."

Doch neben der Musik kümmere sich Reim auch um seine Tochter. Nachmittags gehe er gerne mit ihr alleine an den See, damit seine Frau auch mal eine Pause hat. Es mache ihm besonders Spaß, wenn er mit Zoe im Auto sitzt und sie auf der Rückbank vor sich hin plappert: "Dann schaue ich in den Rückspiegel und bin sehr stolz." (vig)

Übrigens: Dass sich Matthias Reim ein zweites Haus kaufen kann, ist keine Selbstverständlichkeit, denn er hatte in der Vergangenheit viele Schulden.