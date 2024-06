Schlagerstar rechnet ab: Darum ist er nie in Shows zu sehen

Ein legendärer Sänger wird bei den großen Schlager-Shows im Fernsehen oft vermisst - obwohl er 40 Millionen Tonträger verkauft hat. Nun rechnet er mit der Branche ab.

Kaum etwas ist so wichtig für die Schlagerbranche wie die großen Fernseh-Shows in ARD und ZDF. Bei den Sendungen von Florian Silbereisen, der Beatrice-Egli-Show, dem seit 20 Jahren beliebten "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross oder in der Giovanni Zarrella Show treten alle großen Schlager-Stars und Sternchen auf. Ein bestimmter Schlagersänger ist dort aber nie zu sehen. Und das, obwohl er schon lange eine Legende des deutschsprachigen Schlagers ist. Nun rechnet er mit der Branche ab.

Schlagerstar rechnet ab: Hein Simons wird nicht in Shows eingeladen

Es geht um den Niederländer Hein Simons. In den 1960er- und 1970er-Jahren war er als "Heintje" der Kinderstar, Fernseh- und Schlagerliebling der Deutschen. Mit elf Jahren vom Produzenten Addy Kleijngeld bei einem Talentwettbewerb entdeckt, startete der junge Heintje eine steile Karriere. Seine erste deutsche Single "Mama" wurde laut dem Musikportal schlager.de sofort die meistverkaufte Single im Jahre 1968 in Deutschland. Noch immer wird sein Name erwähnt, wenn es um die größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten geht.

Heutzutage macht Hein Simons zwar immer noch Musik, allerdings ist er, verglichen mit früher, von der Bildfläche verschwunden. In TV-Shows, wie zum Beispiel bei der Sendung von Giovanni Zarrella, ist er nicht zu sehen. Und das findet er selbst auch sonderbar. "Früher war ich oft in diesen Sendungen, warum ich jetzt nicht mehr eingeladen werde, verstehe ich auch nicht", erzählte Hein Simons jüngst gegenüber dem Magazin Freizeit Vergnügen.

Simons selbst scheint darüber unglücklich. "Das macht mich schon traurig, denn da ist ein Riesen-Publikum, das mich dort auch gerne mal sehen und hören würde", ist er überzeugt.

Hein Simons: Kritik an Schlager-Shows und deren Gäste

Simons kennt die Branche gut, schließlich ist er schon lange Teil davon und kannte die Größen des Schlagers - etwa Roy Black oder Rudi Carrell - persönlich. In den TV-Shows von heute treten Stars wie Beatrice Egli, Kerstin Ott, Matthias Reim oder Helene Fischer auf und es geht auch mal um Liebesgerüchte zwischen Kollegen. Doch mit all dem scheint Heintje nichts anfangen zu können.

Früher sei in der Schlagerwelt auch nicht immer alles "Friede, Freude, Eierkuchen" gewesen, gibt Simons zu. Doch die Kollegen hätten damals wirklich etwas gekonnt. "Die konnten singen, tanzen, entertainen, und wenn ich das heute sehe – nun ja, das hat sich geändert", erzählt Heintje. An den Shows von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella kritisiert er die Auswahl der Gäste: "Leider sind es immer die gleichen Leute, die da auftreten."

