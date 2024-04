Schlagerstar teilt gegen Helene Fischer aus: "Hat mit Sound und Attitüde zu tun"

Dieter Thomas Kuhn ist mit Covern von Schlagerhits bekannt geworden. Mit dem neuen Schlager kann die "singende Föhnwelle" dagegen so gar nichts anfangen.

Dieter Thomas Kuhn gehört seit den 1990er Jahren wohl zu den bekanntesten Interpreten von Hits der bekanntesten Schlagersänger in Deutschland. Mit seinen grellen Anzügen im 70er-Jahre-Stil, der goldblonden Mähne sowie dem Brusttoupet in Herzform feierte der Sänger mit seiner Band große Erfolge. Und auch 2024 steht der mittlerweile 59-Jährige mit "Dieter Thomas Kuhn & Band" im Rahmen seiner "Das Festival für die Liebe"-Tour wieder auf der Bühne.

Auf dem Bühnen-Programm stehen vor allem Klassiker des sogenannten Schlager-Revivals, der laut Eventim seine Anfänge in den 1990er Jahren feierte. Neuere Schlagersongs etwa von Andrea Berg, Beatrice Egli oder auch Schlagerqueen Helene Fischer sucht man dagegen vergeblich in seinem Programm. Warum Dieter Thomas Kuhn gar kein Bedürfnis hat, Songs wie "Atemlos" zu covern, verriet er jetzt in einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung.

Dieter Thomas Kuhn singt bekannte Cover von Reinhard Mey bis Peter Maffay

Auch auf der Bühne der "Das Festival für die Liebe"-Tour 2024 stehen die bekannten Schlagerhits in der Interpretation von Dieter Thomas Kuhn im Vordergrund: Dazu gehören etwa Reinhard Meys "Über den Wolken", Peter Maffays "Es war Sommer" oder Udo Jürgens "Vielen Dank für die Blumen".

Welche Lieder die Band mit Vorliebe für ihr Programm covert, verriet der Frontsänger, dem seine Haarpracht übrigens den Spitznamen "Die singende Föhnwelle" einbrachte, jetzt in einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung: "Wir haben uns vor vielen Jahren auf die 70er-Jahre gestürzt. Weil wir mit diesen Sachen aufgewachsen sind. Wir sind nicht mit Schlager sozialisiert. Wir haben uns die schönsten Sachen aus dieser Zeit rausgepickt." Dass dabei nicht alles gold war, was glänzte, gibt der Sänger unumwunden zu: "Es ist musikalisch wertvoll. Ja, nicht alles. Es gab auch Schrott."

Dieter Thomas Kuhn über Helene Fischer: "Diese Art von Musik ist für uns völlig uninteressant"

Was den neuen, nicht selten elektronisch aufgelegten Schlager um Größen wie Florian Silbereisen und Helene Fischer betrifft, kann es für Dieter Thomas Kuhn dagegen kein Vertun geben. "Diese neuzeitliche Schlagermusik ist für uns völlig uninteressant. Das hat mit dem Sound und der Attitüde zu tun. Es ist undenkbar für uns, 'Atemlos' von Helene Fischer zu spielen. Wir haben mit dieser Art von Musik keine Berührungspunkte. Mit dem Sound und den Inhalten."

Übrigens: Ein Schlager-Star machte 2023 mit etwas ganz anderem Schlagzeilen und bekam mit 83 sein siebtes Kind.