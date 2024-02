Diese Schlagerstars stoßen Green Day vom Thron

Vier Jahre haben Green Day-Fans auf ein neues Album gewartet. Nun ist es da - doch das Album eines Schlagerduos ist beliebter!

Zu Zeiten, als man EPs und Alben noch hauptsächlich im Laden kaufte statt sie auf dem Smartphone zu streamen, hatten die meisten die Charts wohl noch eher im Blick. Doch nun hat sich ein wahrer Chart-Knaller ereignet.

Und zwar hat Green Day sein neues Album "Saviors" veröffentlicht - das erste seit vier Jahren übrigens. Doch obwohl sich die US-amerikanische Band so viel Zeit ließ, und die Fans sehnsüchtig auf das Release-Date gewartet haben, gibt es einen Wehrmutstropfen. Das Album schafft es in den Charts nur auf Platz 2 in Deutschland.

Offenbar liegt eine andere Musikrichtung gerade mehr im Trend: Schlager. Ein Schlagerduo hat es nun mit ihrem neuen Album direkt auf Platz 1 der Charts geschafft - und damit VOR Green Day.

Album-Charts: Schlagerduo Fantasy vor Green Day auf Platz 1

Genauer gesagt handelt es sich dabei um das Schlagerduo Fantasy. Wie das Marktforschungsunternehmen GFK Entertainment mitteilte, ist es nicht die erste Nummer-1-Platzierung für das Duo. Denn Martin Hein und Fredi Malinowski hatten bereits vor ihrer Platte "Phönix aus der Asche" sieben Nummer-1-Alben.

Laut dem Marktforschungsunternehmen ist es im Übrigen auch nicht das erste Mal der zweite Platz für Green Day in den deutschen Album-Charts. Auch mit den Platten "Father Of All" und "Revolution Radio" reichte es nur für die Zweitplatzierung.

Für das Schlagerduo ist es eigenen Angaben zufolge das dritte Nummer-1-Album in den vergangenen zwölf Monaten. Die Charts werden im Übrigen vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment ermittelt. Basis der Listen sind dem Unternehmen zufolge die Nutzungs- und Verkaufsdaten von 2800 Händlern. Dazu zählen unter anderem sowohl Streamingplattformen als auch der stationäre Handel.