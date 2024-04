Sender stoppt Schlager-Show von Andrea Kiewel: Keine weiteren Folgen geplant

Bei „Kiwis große Partynacht“ gab es reichlich zu feiern. Doch diese Zeiten sind nun vorbei. Für Fans der Show gibt es ein Fünkchen Hoffnung.

Wenn Moderatorin Andrea Kiewel zur Show bittet, sind Stars meist nicht weit. Die 58-Jährige lockt insbesondere mit dem "Fernsehgarten" hochkarätige Gäste in die Sendung und die Zuschauer vor den Fernseher. Letzteres traf auf "Kiwis große Partynacht" offenbar nicht zu. Die Sat.1-Show hatte laut quotenmeter.de verhältnismäßig wenig Zuschauer und erreichte nur einen kleinen Marktanteil - das hat nun offenbar Folgen.

"Kiwis große Partynacht": Welche Stars waren dabei?

Insgesamt vier Folgen für die Schlager-Show sind aufgezeichnet worden. Und an Gästen mit großem Namen in der Szene hat es nicht gemangelt. Die Liste ist lang und enthält Künstler wie Peter Maffay, Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Kerstin Ott, Anastacia, Vicky Leandros, DJ Ötzi und Roberto Blanco. Doch offenbar bliebt das Format hinter den Erwartungen der Produzierenden zurück.

Welche Gründe gibt es für das Aus der Schlager-Show?

Das Portal schlager.de hatte daher bei der Produktionsfirma nachgefragt. Eine Sprecherin habe kurz und knapp bestätigt: "In 2024 ist vorerst keine weitere Folge geplant." Gründe dürften die Einschaltquoten sein. Laut quotenmeter.de hatte die Auftaktfolge noch Erfolg: So schalteten kurz nach Weihnachten mehr als anderthalb Millionen Zuschauer ein (entspricht 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe). Davon weit entfernt lagen demnach die nachfolgenden Shows. So hatte beispielsweise die letzte Ausstrahlung am 1. März nur noch 0,71 Millionen Zuschauer (3,1 Prozent Marktanteil).

Die Konkurrenz an Schlager-Shows ist vorhanden, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Programm. Allen voran das "Schlagerjubiläum" - das kurioser Weise gleich zwei Mal existiert, einmal von und mit Giovanni Zarrella und einmal von und mit Florian Silbereisen. Wie bekannt wurde, werde in manche Shows Beträge in siebenstelliger Höhe investiert: So soll beispielsweise allein das Produktionsbudget für Florian Silbereisens "Feste" Recherchen zufolge satte 32 Millionen Euro betragen.

Vorerst gestoppte Schlager-Show: Worauf Fans hoffen

Arg grämen muss sich Andrea "Kiwi" Kiewel allerdings nicht, ihr Show-Aus ist nicht das einzige in der Branche. So wird 2024 etwa die Serie "Kreuzfahrt ins Glück", in der Show-Kollege Silbereisen Kapitän Max Parger spielt, nicht mehr ausgestrahlt.

Übrigens: Aus ganz anderen Gründen gab es schon einige Schlagersongs plötzlich nicht mehr zu hören, sorgten sie doch für Skandale und waren zeitweise verboten.

Nur weil es in diesem Jahr keine neuen Folgen geben wird, mag der ein oder andere Fan hoffen, so bestehe doch die Chance, dass es 2025 weitergeht. Die Produktionsfirma ließ ein konkretes Aus offen, sagte aber auch nichts, ob und wie es weitergeht mit "Kiwis großer Partynacht". Den Zuschauern, denen es hauptsächlich um die die Moderatorin Kiwi geht, sei gesagt: Noch ist etwas Geduld gefragt, aber Anfang Mai ist sie bereits wieder im TV zu sehen. Dann geht der "Fernsehgarten" in die nächste Saison.