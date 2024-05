Sind Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Paar? Jetzt äußert er sich endlich dazu

Schon lange munkelt die Schlagerwelt über Liebesgerüchte zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Wie sich der Sänger nun dazu äußerte, erfahren Sie hier.

Echte Schlagerfans lieben oft nicht nur die Musik - auch das Privatleben ihrer Stars ist für viele interessant. Kein Wunder, dass Fans sich über Klatsch aus der Schlagerwelt freuen und Gerüchten nachgehen. Eines der heißesten Gerüchte in der Schlagerwelt ist derzeit dieses: Der erfolgreiche Schlagersänger Florian Silbereisen soll eine Liebschaft mit der Schweizer Sängerin Beatrice Egli haben. Seit längerem wird spekuliert - und auch die beiden selbst haben schon Anspielungen darauf gemacht. Nun äußerte sich Florian Silbereisen selbst zu den Liebesgerüchten.

Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Woher kommen die Liebesgerüchte?

Woher die Gerüchte genau kommen, ist schwer zu sagen. Jedenfalls ist Beatrice Egli bereits seit längerem wieder bereit für eine Beziehung, wie sie Anfang des Jahres der Neuen Post verriet. Wie Eglis Traummann aussieht, hat sie auch schon einmal verraten. Silbereisen war viele Jahre mit der bekannten Sängerin Helene Fischer zusammen, bevor es 2018 zur Trennung kam, die viele Schlagerfans erschütterte. Sein Helene-Fischer-Tattoo trägt Silbereisen weiterhin - wenngleich er die Erinnerung an die Beziehung oft versteckt.

Zugegeben: Die beiden Schlagerstars, Silbereisen und Egli, haben schon seit Anbeginn der Gerüchte regelrecht damit kokettiert. Eine beispielhafte Szene wird Fans wohl nicht mehr aus dem Kopf gehen: Als Silbereisen im Januar die "Schlagerchampions" in der ARD moderierte, landete er in einer gemeinsamen Performance mit Egli im Bett. "Dann haben wir also jetzt tatsächlich eine kleine Bettgeschichte?", sagte Silbereisen, bevor beide den Song "Das wissen nur wir" performten. Einige Fans waren überzeugt, dass da doch was läuft zwischen dem 42-Jährigen und der 35-Jährigen. Dabei handelt der Song genau von den Spekulationen.

Fans machten sich jüngst auch Gedanken, als Beatrice Egli unerwarteterweise bei Florian Silbereisens "Schlagerüberraschung" fehlte, trotz Ankündigung.

Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Das sagt er nun dazu

Endlich äußerte sich nun auch Florian Silbereisen, der gerade auf seiner Jubiläumstour "Das große Schlagerfest XXL 2024 mit Florian Silbereisen" ist, im Interview der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zu den Gerüchten: "Ich kriege das nur bedingt mit, weil ich das nicht alles lese. Aber es ist lustig, dass es in den letzten 20 Jahren über mein Liebesleben immer wieder Spekulationen gegeben hat", so der Sänger, der auch als Showmaster und Schauspieler im Fernsehen auftritt.

Und was sagt er zu dem Song mit Beatrice Egli, den er gemeinsam mit ihr in der Betten-Kulisse performt hat? Silbereisens Statement: "Mit Beatrice habe ich mich ja in dem Song, den wir gemeinsam singen, sogar darüber lustig gemacht."

Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Liebesgerüchte machen ihm nicht viel aus

Warum sein Liebesleben die Menschen fasziniere, wisse er nicht, sagte Silbereisen. Eine Erklärung scheint er aber trotzdem für sich gefunden zu haben: "Scheinbar will man wissen, wie oder was da gerade ist. Dann weiß man zumindest, dass ein Interesse an einem besteht", sagte er laut dpa - und soll dabei geschmunzelt haben.

Probleme hat Silbereisen aber nicht mit den Spekulationen über ein Verhältnis mit der Schweizer Sängerin, die ihre Karriere als Gewinnerin der zehnten Staffel Deutschland sucht den Superstar (DSDS) begonnen hat. "Das macht mir nicht viel aus. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit all diesen Dingen nicht wirklich", sagt Silbereisen. Der Moderator soll seit 2021 aber auch vergeben sein.

Übrigens: Die ARD hat in letzter Zeit einige Sendungen mit Florian Silbereisen aus dem Programm gestrichen - jüngst etwa die beliebte "Schlagerstrandparty". Doch trotzdem können sich Fans dieses Jahr noch auf mehrere Schlager-Shows mit dem Moderator freuen. Beatrice Egli wurde dagegen von der ARD ins Dritte Programm abgeschoben. Seit 2022 hat sie ihre eigene Show.