So denkt Schlager-Star Giovanni Zarrella wirklich über Florian Silbereisen

Schlagersänger und Erfolgs-Moderatoren: Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen haben einiges gemeinsam. Doch was ist dran an der angeblichen Rivalität der beiden?

Sie gehören zum Who-is-Who der aktuellen deutschsprachigen Schlagerwelt, und haben auch sonst einiges gemeinsam: Florian Silbereisen (42) und Giovanni Zarrella (45). Beide sind im ähnlichen Alter, Moderatoren großer Samstagabend-Schlagershows und zugleich äußerst erfolgreiche Schlagersänger. Da liegt es nahe, beide zu Konkurrenten zu erklären.

Doch was sagen sie selbst dazu? Gibt es wirklich so etwas wie Rivalität zwischen den beiden? Giovanni Zarrella gab nun gegenüber dem Nachrichtenportal t-online eine kurze Stellungnahme zu den Gerüchten ab.

Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen: Beide moderieren äußerst erfolgreiche Schlager-Shows

Zu echten Konkurrenten wurden beide wahrscheinlich erst erkoren, als Giovanni Zarrella seinen Karrierestart in der Rubrik "Schlagershow-Moderation" hinlegte und seine erste Feuertaufe mit Bravour meisterte. Die Premiere der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF im Jahr 2021 verfolgten laut dem Medienmagazin DWDL 3,81 Millionen Zuschauer, was einem beachtlichen Marktanteil von 16,2 Prozent entsprach.

Florian Silbereisen ist dagegen schon deutlich länger im Schlager- sowie Moderatorengeschäft, nämlich seit 2002 als Moderator durch Shows wie "Die Feste der Volksmusik" oder "Das Adventsfest der 100.000 Lichter." Neuere Show-Formate Silbereisens bei der ARD heißen "Die große Schlagerstrandparty", "Schlagerboom" oder die "Schlagerchampions". Letztere Show sahen den Angaben von dwdl.de zufolge 2021 bei der Premiere knapp unter 5 Millionen Menschen, ein damaliger Marktanteil von 16,7 Prozent.

Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen: Verblüffend ähnliche Konzepte

Silbereisens Show-Konzept: Authentische, weil fachkundige Moderation, Gute-Laune-Ausstrahlung und lockerer Plaudertalk mit Schlager-Stargästen wie Beatrice Egli, Maite Kelly - hin und wieder greift der Moderator zudem selbst zum Mikrofon, um etwa mit Schlagerqueen Helene Fischer gemeinsam einen Song zu schmettern.

Ein ganz ähnliches Konzept verfolgt auch Giovanni Zarrella mit seiner "Giovanni-Zarella-Show", etwa beim jüngsten Gig, dem 50-jährigen Bühnen-Jubiläum von Schlagerlegende Roland Kaiser. Apropos: Auch Silbereisen wird 2024 eine Show mit dem Titel "Schlagerjubiläum 2024" moderieren.

Giovanni Zarrella über Florian Silbereisen: "Habe ihn zum x-ten Mal eingeladen"

Anstoß für das Brodeln in der Gerüchteküche ist nicht zuletzt vor allem die Tatsache, dass die beiden Schlager-Unterhalter sich bisher noch nicht gegenseitig in ihren Erfolgs-Sendungen besucht haben, wie t-online schreibt. Demselben Medium gab Giovanni Zarrella nun eine kurze Stellungnahme ab zur angeblichen Rivalität zu Florian Silbereisen.

"Wir haben überhaupt kein Problem miteinander. Ich war ja früher auch in seinen Sendungen zu Gast. Also, wenn er mich mal wieder zu seiner Show einladen würde, dann gehe ich auch hin", erklärte der 45-Jährige beschwichtigend.

Allerdings klang das vor einem halben Jahr noch anders. Dem Klatsch-Magazin OK verriet der Italiener fast schon ein wenig angeknackst, welche Gäste er sich gerne für seine Show wünscht: " Helene hat noch nicht vorbeigeschaut. Das wünsche ich mir schon sehr. Flo hat auch noch keine Zeit gefunden. Hiermit ist die Einladung natürlich zum x-ten Mal wieder ausgesprochen." Ist ein Rivalitätsdenken also vor allem Silbereisens Sache?

Florian Silbereisen: "Freue mich über seinen Erfolg"

Florian Silbereisen gab sich bisher ebenfalls diplomatisch bis zugewandt. Der deutlich erfahrenere Schlagerstar, der Giovanni nach eigenen Angaben früher stets eine Bühne bot, betonte in der Vergangenheit stets brav sein gutes Verhältnis zur neuen Moderationskonkurrenz. Angesprochen auf Giovanni Zarrellas bevorstehende Moderation sagte Silbereisen 2020 etwa gegenüber der Bild-Zeitung: "Ich freue mich, dass ein Künstler, den wir so unterstützt haben, so schnell so einen großen Erfolg hat."

Übrigens: Nicht alle können mit dem neuen Schlager so viel anfangen wie die beiden Star-Moderatoren Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella. Der legendäre Schlager-Interpret Dieter Thomas Kuhn etwa teilte jüngst mächtig gegen Schlagerqueen Helene Fischer aus. Andere Stars dagegen sorgen mit ganz anderen Dingen für Schlagzeilen: Dieses Schlager-Urgestein bekam mit 83 Jahren noch sein siebtes Kind.