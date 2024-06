Schlager-Spaß mit Andy Borg: Darum darf ein Gast nicht mehr aufstehen

Beim Schlager-Spaß verbreitet Andy Borg nicht nur mit seinen Liedern gute Laune. Ein Gast stellt ihn in den Schatten und muss daher umso mehr ins Rampenlicht.

Andy Borg gilt im deutschen Schlager als große Nummer. Seit mehr als 30 Jahren steht der Österreicher auf der Bühne, hat mit seinen Songs und Alben schon diverse Gold- und auch Platin-Auszeichnungen gewonnen.

Bei der SWR-Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" - die nur eine begrenzte Zeit in der Mediathek abrufbar ist - war der unter seinem Künstlernamen bekannte Wahl-Bayer aber bei Weitem nicht der größte Musiker des Abends. Das zeigt sich spätestens, als der 63-Jährige seinen Hit "Sarah" zum Besten gibt.

Schlager-Spaß mit Andy Borg: Star muss zu Gast aufschauen

Dabei schlendert Borg singend durch die Kulisse, die an eine gemütliche Weinstube erinnert, während es auch seine Gäste nicht auf den Plätzen hält. Stehend applaudieren ihm unter anderem die Mitglieder der Degerschlachter Blasmusik.

Als Borg gerade deren Trompeter Oliver Scherb umkurven will, staunt er nicht schlecht: Der Musiker der Gruppe aus dem Reutlinger Stadtteil überragt ihn um Längen. Borg aber scheint das zu gefallen, er bittet Scherb, sich mit dem Gesicht in Richtung Kamera zu drehen, worauf der ihm on top freundschaftlich die Hand auf die Schulter legt.

Das dadurch entstehende Bild erweckt ein wenig den Eindruck von Vater und Sohn – nur mit vertauschten Rollen. Beide wirken rundum glücklich, strahlen um die Wette. Nachdem Borg seine Runde und auch das Lied beendet hat, muss er aber noch einmal auf diese besondere Begegnung zurückkommen.

Andy Borg witzelt über großen Gast: "Ich denke mir: Wo kommt der Schatten her?"

"Ich freue mich, dass nicht nur kleine Gäste heute Abend hier sind", witzelt er und schildert den Moment, als er Scherb nahe kam: "Ich gehe da vorbei und denke mir: 'Wo kommt der Schatten her?' Und dann steht der da auf und steht neben mir."

Daraufhin entschließt er sich, es nicht dabei bewenden zu lassen: "Komm, ich geh da noch mal hin." Als sie erneut Seite an Seite stehen, zeigt sich, dass Borg Scherb allenfalls bis zur Schulter reicht. Für den Schlagerstar kaum zu glauben, er versichert: "Und der steht nicht auf einem Stuhl."

Auf den steigt dann aber Borg und verschafft sich so Augenhöhe. Großer Applaus. Der Moderator bekommt sich gar nicht mehr ein: "Unglaublich. So was gibt’s nur beim Schlager-Spaß."

Andy Borg albert mit Gast: "Wenn ich wieder vorbeigehe, bleibst du sitzen"

Bevor Borg zum nächsten Thema überleitet, folgt noch die augenzwinkernde Aufforderung: "Und wenn ich beim nächsten Lied wieder vorbeigehe, bleibst du sitzen."

Zum Sitzenbleiber wird Scherb aber natürlich nicht. Welcher Schlager-Fan will es ihm verdenken?

Immerhin hatte sich Borg auch Sigrid & Marina, die jungen Zillertaler, Michael Heck, Patrizio Buane, Andreas Hastreiter, Judith & Mel und Wolfgang Hofer eingeladen. Aber Scherb überragte sie alle.

Weniger gut kam bei Borgs Fans an, was er zuletzt mit seinem größten Hit "Adios Amor" anstellte. Zuschauer sind bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" aktuell nicht zugelassen und es ist fraglich, ob sich das wieder ändern wird. Zu Beginn seiner Karriere musste Borg lernen, sich in Gegenwart von Fans den Morgenmuffel abzugewöhnen.