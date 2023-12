Schlager-Spaß mit Andy Borg: SWR streicht Sendung wegen Helene Fischer

Für Helene Fischer streicht die ARD den ersten "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024. Was es damit aufsich hat, lesen Sie hier.

So hatte sich Schlagerstar Andy Borg den Auftakt seiner Schlagersendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im neuen Jahr sicher nicht vorgestellt. Der von SWR und MDR anvisierte Sendetermin seiner Show aus der gemütlichen Weinstube in Offenburg wurde aus dem Programm genommen.

Grund ist eine Überschneidung mit einem anderen Schlager-Gig im eigenen Programm - und zwar von keiner geringeren als der Schlagerkönigin Helene Fischer. Dabei handelt es sich lediglich um einen Konzertmitschnitt von Fischers diesjähriger "Rausch-Tour".

Show "Schlagerspaß mit Andy Borg" läuft seit 2018 - und zwar durchaus erfolgreich

Seit Dezember 2018 moderiert der Österreicher Andy Borg, der gebürtig Adolf Andreas Meyer heißt, im SWR -Fernsehen seine eigene Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Die laut dem Schlager-Branchenmagazin smago durchaus ziemlich erfolgreich laufende Show hat dem 63-Jährigen den Titel "König der Samstagabend-Unterhaltung in den Dritten" eingebracht. Doch gegen die neue Generation der großen Schlagerstars kommen Borgs Einschaltquoten offenbar nicht an.

Denn eigentlich war geplant, dass die Sendung aus der Weinstube des Schlagersängers im neuen Jahr am 27. Januar ausgestrahlt wird. Die Sendung sollte sowohl im SWR als auch im MDR laufen. Doch stattdessen wurde sie von der ARD ganz aus dem Programm genommen. Denn am 27. Januar zeigt Das Erste den Konzertfilm "Rausch Live – Die Arena-Tour von Helene Fischer".

Schlager-Spaß mit Andy Borg: ARD streicht Show wegen Helene-Fischer-Show-Mitschnitt

Der SWR bestätigte gegenüber einer Nachfrage des Medienhauses Ippen Media: "Die betreffende Folge […] wird am ursprünglich vorgesehenen Ausstrahlungstermin (27. Januar) weder im SWR noch beim MDR gesendet. Im Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer der ARD-Programme vermeiden wir Doppelprogrammierungen von gleichen Genres."

Die Verschiebung der Ausstrahlung eines bloßen Konzertmitschnitts gegenüber einer eigens aufwendig produzierten Schlagershow wäre allerdings auch möglich gewesen. Dass die ARD davon absieht, legt derweil einmal mehr die Kräfteverhältnisse in der deutschen Schlagerwelt offen. Dass der Sender künftig eine eigene "Helene Fischer Show" produzieren wird, hat sich derweil als Irrtum herausgestellt.

Fans von Andy Borg müssen sich also Ende Januar wohl mit Helene Fischers Konzertmitschnitt zufrieden geben, oder in die Röhre schauen. Derweil wird selbst aus den Reihen treuer Helene-Fischer-Fans Kritik an der neuen Show der 39-jährigen Schlagerkönigin laut.

Schlager-Spaß von Andy Borg: Nächste Sendung erst im März

"Schlager-Spaß"-Fans müssen sich demnach im neuen Jahr erst einmal gedulden. Der nächste Termin für die Unterhaltungssendung ist laut ARD-Programm am 9. März 2024 geplant. In Österreich ist die abgesagte Sendung dagegen bereits früher zu sehen. Laut schlagerpuls.com plant der ORF die Ausstrahlung von Andy Borgs "Schlager-Spaß" schon am 17. Februar.