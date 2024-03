Schlager-Spaß mit Andy Borg: Warum fällt die Sendung immer wieder kurzfristig aus?

Andy Borg ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Schlagersänger. Trotzdem wird seine Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" immer wieder verschoben. Der SWR versucht zu beschwichtigen.

Andy Borg ist zweifellos einer der bekanntesten deutschsprachigen Schlagersänger unserer Zeit. Seine Musikvideos werden auf Youtube millionenfach aufgerufen, sein Erfolgshit "Adios Amor" aus dem Jahr 1982 können viele ältere Schlagerfans textsicher mitschmettern.

Der gebürtige Wiener wird aber nicht nur als Schlagersänger geschätzt, auch seine Moderationen diverser Schlagershows kommen gut an, wie das Schlager-Branchenmagazin smago mit Hinweis auf die jüngsten Eischaltquoten des Österreichers schreibt. Allerdings lösen die wiederholten Verschiebungen seiner aktuellen Schlagershow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR einige Irritationen bei den Fans aus. Der Sender verteidigt sich nun in einer Stellungnahme. Doch was steckt dahinter?

Verschiebung von Andy Borgs Schlagershow: SWR erklärt sich - "keine Binnenkonkurrenz aufbauen"

Das Jahr war noch nicht alt, da sorgte eine Programmverschiebung des SWR bei Schlagerfans für Irritationen. Denn eigentlich war geplant, dass die Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" aus der Weinstube des Schlagersängers im neuen Jahr am 27. Januar ausgestrahlt wird. Die Sendung sollte sowohl im SWR als auch im MDR laufen. Doch stattdessen wurde sie von der ARD ganz aus dem Programm genommen. Dafür zeigte Das Erste auf der Poleposition am 27. Januar den Konzertfilm "Rausch Live – Die Arena-Tour von Helene Fischer". Dass der Sender künftig eine eigene "Helene Fischer Show" produzieren wird, hat sich derweil als ein Missverständnis herausgestellt.

Dabei war die jüngste Programmänderung auf Kosten von Andy Borgs "Schlager-Spaß" nicht die erste. Bereits Anfang letzten Jahres musste der Österreicher von seinem geplanten Show-Termin abweichen, damals zog der MDR laut schlager.de eine Show von Schlagersängerin Stefanie Hertel vor.

Auf Anfrage des Branchenportals schlagerpuls.com rechtfertigte der Südwestrundfunk die Entscheidung im neuen Jahr nun nachträglich. Es solle im eigenen Haus "keine Binnenkonkurrenz" aufgebaut werden, von den Programmänderungen profitierten schließlich die Schlagerfans selbst, sagte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzle: "Es ist genau das Gegenteil dessen, was manche Fans vermuten. Wir wollen natürlich das Publikum nicht vor die Frage stellen, schaue ich mir das eine oder das andere an."

Andy Borg: Helene-Fischer-Konzertmitschnitt statt "Schlager-Spaß"

Um den Fans die qualvolle Entscheidung abzunehmen, habe man sich daher entschlossen "wegen des kurzfristig eingeplanten Konzert-Mitschnittes von Helene Fischer" auf den Schlager-Spaß-Termin zu verzichten, so Bratzle weiter. Einer laut dem Magazin smago übrigens durchaus ziemlich erfolgreich laufenden Show, die dem 63-Jährigen Österreicher längst den Titel "König der Samstagabend-Unterhaltung in den Dritten" eingebracht hat.

Für Andy Borgs Heimat Österreich galt die Programmänderung dagegen nicht. Schlagerfreunde aus dem Nachbarland haben zum Unmut der heimischen Fans also einen "Schlager-Spaß" voraus. Denn dort lief die bei uns ausgefallenen Sendung nämlich bereits am 17. Februar auf ORF2, wie der Merkur schreibt. In Deutschland soll sie nach aktuellem Stand am Samstag, den 9. März, um 20:15 Uhr auf SWR ausgestrahlt werden.

Da Jubiläums-Shows in der Schlagerwelt derzeit gut funktionieren, wie etwa die noch junge "Giovanni Zarrella Show" zum 50- jährigen Bühnen-Jubiläum von Roland Kaiser zeigt, steht auch der kommende "Schlager-Spaß" im Zeichen einer Ehrung: Zu Gast hat Andy Borg mit Hansi Hinterseer ein echtes Schlager-Urgestein.