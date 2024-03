Schlager-Star Andrea Berg zieht sich zurück: "Erstmal Schluss"

Andrea Berg spricht in Florian Silbereisens "Schlagerchampions" zunächst über den Schlüssel zum Erfolg - und dann von Abschied.

Neue Stars im Schlager kommen und gehen - doch das Genre beherbergt ebenso beständige Größen wie Heino, Helene Fischer, Bata Illic, Michelle und Eric Philippi und viele mehr. Ein Name taucht in dieser Liste mit Sicherheit auf: Andrea Berg. Umso genauer horchten viele ihrer Fans hin, als sie kürzlich bei Florian Silbereisens "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" in der ARD das Wort "Schluss" in den Mund nahm. Was es mit ihrer Aussage auf sich hat und welche Folgen das für die Musikerin und ihre Fans bedeuten, lesen Sie in diesem Text.

Wo ist Andrea Berg heute?

Andrea Berg gehört zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Künstlern und dafür hat sie direkt zu Beginn des Jahres 2024 bei der Show "Schlagerchampions" abgesahnt. Moderator Florian Silbereisen gratulierte ihr unter anderem zur Auszeichnung zur "Sängerin des Jahres". Sie wiederum dankte allen voran ihren Fans und ließ kurzerhand "eine kleine Bombe" platzen. Es ist nicht die erste Ankündigung eines Schlager-Stars in einer ARD-Sendung.

"Wir sind über 26 Jahre in den Charts vertreten und das spricht für diese Treue und Loyalität von den Menschen da draußen, die meine Musik hören, die mit mir zusammen die Geschichten erleben", führte die 58-Jährige in ihrer Dankesrede aus. Man müsse das Leben leben, "um darüber schreiben und singen zu können". Und das mache sie auch in vollen Zügen: "Einfach das Leben lieben, jeden Augenblick."

Übrigens: Während Andrea Berg Skandale fremd sind, gab es durchaus bereits Schlagersongs anderer Künstler, die für Skandale sorgten und zeitweise verboten waren. Auch Blamagen musste der eine oder andere aus der Schlager-Szene schon hinnehmen.

Schlagerchampions: Hört Andrea Berg auf?

Der Schlagerstar, der für die Show unter anderem ein Medley einiger ihrer Hits sowie ein Duett mit Silbereisen sang, drückte im Anschluss im Gespräch aus, was es ihr bedeute, Musik zu machen. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", sagte sie. Der Schlüssel zum Erfolg sei Authentizität: "Man muss nicht perfekt sein, man muss echt sein."

Die Erfahrung, dass es gut ankommt, offen und ehrlich zu sein, hatte beispielsweise auch Matthias Reim gemacht, nachdem er gestand, sich geschämt zu haben, vom Millionär-Dasein in die Schulden zu rutschen.

Dann sagte Berg unumwunden, dass "jetzt, 2024, wenn ich jetzt gleich, heute, von der Bühne gehe, ist erstmal Schluss". Sie wolle sich zusammen mit ihrem Team zurückziehen. Der Grund: "Wir wollen neue Songs schreiben, wir wollen ein neues Album schreiben - und dann ziehen wir wieder los, machen Musik für Menschen. Mit dem Herzen."

Wo spielt Andrea Berg 2024?

Sie kündigte noch in der Show an, dass es weitergehen müsse, schließlich sei dies "Schicksal". Es warte ein Sommer voller "toller Geschichten". Sie gehe auf große Tour und spiele in 21 Städten.

Ob dann vielleicht Ski-Star Felix Neureuther mit auftritt? Zumindest seinem Kumpel Thomas Müller sind seine Gesangskünste nicht verborgen geblieben.