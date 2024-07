Schlager-Star Michelle und Eric Philippi sorgen für Liebes-Überraschung: Sie gehen den nächsten Schritt

Das Schlager-Paar Michelle und Eric Philippi haben eine Liebes-Überraschung verkündet. Sie wollen den nächsten Schritt wagen und haben sich verlobt.

Kaum eine Beziehung polarisiert in der Schlager-Welt so stark wie die von Michelle und Eric Philippi. Der Grund: Beide trennen 25 Jahre. Philippi ist dabei so alt wie Michelles älteste Tochter. Das gefällt nicht allen und so haben die beiden Sänger bereits Morddrohungen wegen ihrer Beziehung erhalten. Davon lässt sich das Paar aber nicht beeindrucken - im Gegenteil. In der ARD-Show "Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich" sorgten sie für eine Liebes-Überraschung.

Michelle und Eric Philippi wollen heiraten: Die Schlager-Stars haben sich vor kurzem verlobt

Die Schlager-Stars waren am Samstag in der ARD-Show "Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich" von Florian Silbereisen zu Gast und verrieten bei der Generalprobe, dass sie sich verlobt haben.

"Vor einem Jahr haben wir genau hier bekannt gegeben, dass wir uns gefunden haben und ein Paar sind. Wir sind durch die tiefsten Tiefen, aber auch die höchsten Höhen gegangen. Und ich möchte mit dieser Frau den Rest meines Lebens verbringen. Deshalb hab ich ihr vor circa zwei Monaten die Frage aller Fragen gestellt", sagte Philippi der Bild zufolge.

Für Michelle war die Sache klar. "Ich habe natürlich "ja" gesagt", verriet sie im Gespräch mit Silbereisen. Mehr Details wurden allerdings nicht genannt. Silbereisen bot aber schon einmal seine Hilfe an: "Ich will euch nur mit auf den Weg geben: Wenn es um Hochzeitsfeste geht, ich bin da Experte."

Dass Philippi seiner Michelle mal einen Heiratsantrag machen wird, hatte er vor einiger Zeit schon einmal gegenüber der Bild angekündigt: "Eric Philippi offenbarte jedoch ein kleines, wohl nicht mehr ganz so geheimes, Geheimnis: "Ich werde sie fragen. Sie hat nur absolut keine Ahnung, wann das passieren wird."

Michelle und Eric Philippi: Die Sänger können sich eine Adoption vorstellen

Beim Thema Heiraten wollen es Michelle und Eric Philippi nicht belassen. Wie die 52-Jährige in der Sendung "Stern-TV" verriet, könne sie zwar keine eigenen Kinder mehr bekommen, jedoch käme für sie eine Adoption "absolut in Frage". (vig)

Übrigens: Das Schlager-Paar zeigt sich gerne gemeinsam auf Bildern - nun haben sie ein Video zusammen veröffentlicht. Auf einem anderen Bild machte sich Eric Phillipi älter und kritisierte damit die vielen Anfeindungen zu ihrem Altersunterschied.