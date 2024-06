Schlager-Star muss Konzert abbrechen: Warum wurde diese Newcomerin auf der Bühne angebrüllt?

Eine Schlagersängerin erobert derzeit die Bühnen und Herzen der Schlagerwelt. Doch ein Konzert musste sie abbrechen, während sie angebrüllt wurde. Mehr lesen Sie hier.

Wer es auf den Bühnen der deutschen Schlagerwelt bis ganz nach oben schaffen will, muss vermutlich einiges aushalten. Schließlich gibt es viel erfolgreiche Konkurrenz und die Ansprüche der Fans sind oft sehr hoch. Eine aufstrebende Schlagersängerin erzählte nun in einem Interview die Anekdote eines Konzertes im Mai, bei dem sie viel einstecken musste.

Schlagerstar muss Konzert abbrechen: Natalie Holzner erzählt von Horror-Auftritt

Natalie Holzner ist eine angesagte Schlager-Newcomerin. Auf sich aufmerksam machte sie mit ihrem Erfolgssong "Besser ohne dich" mit Norman Langen, seitdem ist sie laut dem Musikportal Schlager.de für Konzerte gut gebucht. Doch in ihrem Podcast "Die Schlagertanten", bei dem Holzner sich regelmäßig mit ihrer Kollegin Mela Rose - der Frau vom Fantasy-Sänger Martin Hein - unterhält, erzählte die 32-Jährige nun, dass zumindest ein Konzert nicht wie geplant lief.

"Ich habe etwas erlebt, das noch nie vorgekommen ist", leitete Holzner die Geschichte von einem Auftritts-Wochenende im Mai ein. Die Österreicherin sei für ein Konzert in einem Hotel im kroatischen Zadar gebucht gewesen. Sie habe sich vor dem Auftritt auf die Show gefreut, weil ihr der Veranstalter sagte, dass sie als letzter Act von der Bühne gehen sollte. "Das ist etwas ganz Besonderes", erklärt die Sängerin in ihrem Podcast. Das sollte sich aber im Nachhinein als fatal erweisen.

Natalie Holzner wurde angebrüllt: Was ist passiert?

Dann erzählt sie von der Show: "Ich hab dann mein Programm gemacht, die Leute waren irrsinnig gut drauf, haben vor der Bühne getanzt und geschrien." Gerade als sie ihren bekannten Song "Besser ohne dich" performt habe, sei ein "großgewachsener, schlecht gelaunter Mann auf die Bühne" gekommen und habe sie angeschrien: "Aus, es ist gleich 23 Uhr, da schlafen die Leute, was fällt dir ein!", gibt Natalie Holzner die Worte des Mannes in dem Podcast wieder.

Im Nachhinein gibt die Steirerin zu, den Mann nicht ernst genommen zu haben. Statt aufzuhören, moderiert sie die nächste Nummer an. "Darauf kam er mit zwei weiteren Männern, die auch schlecht gelaunt waren, zum Technikzentrum und hat einfach den Stecker gezogen, das Licht ausgeschaltet und gesagt: 'Aus'", sagt Natalie Holzner. Die Show war damit wohl beendet. Im Podcast kommentiert ihre Kollegin Mela Rose die Eskalation mit "Ach, du große Kackewurst!"

Newcomerin Natalie Holzner: Darum wurde ihr Konzert abgebrochen

Wie es dann weiterging? "Licht war aus, die Bar war zu, die Leute waren verstört, sind dann schlafen gegangen", fasst Holzner zusammen. Der Grund für den kurzen Prozess des unbekannten Mannes seien laut Holzners Einschätzungen die Hotelauflagen gewesen. Um 23 Uhr müsse dort das Showprogramm beendet werden, um die Nachtruhe einzuhalten. "Mir hat das keiner gesagt", sagt Natalie. Sie zeigte sich verärgert darüber, dass sie nicht informiert wurde und ihre Zuschauer enttäuscht wurden: "Viele Fans sind ja extra meinetwegen nach Zadar gereist. Mein Programm wäre noch 15 Minuten gegangen."

Ihr selbst war die überraschend beendete Show peinlich. Zudem sorgte sie sich darum, wie die Fans diesen planerischen Patzer auffassen würden. "Da kommst du als Künstlerin in eine Situation, für die du nichts kannst und hast denn auch noch die schlechte Nachrede", erzählt sie. Doch besonders nachhaltig hat der Vorfall die Beziehung zwischen Holzner und ihren Fans nicht geschadet. Schließlich tritt sie weiterhin vor einem gut gelaunten Publikum und in Fernseh-Shows auf - hoffentlich in Zukunft ohne vorzeitiges Ende des Konzerts.

Übrigens: Auch Schlagerstar Beatrice Egli musste neulich ein Konzert unterbrechen - allerdings, weil ihr die Tränen kamen. Das Konzert eines anderen, durchaus umstrittenen Schlagerstars musste dagegen wegen Protest der Zuschauer unterbrochen werden. Andy Borg verstörte seine Fans mit einer Neudichtung seines größten Hits. Und eine echte Schlagerlegende wird überhaupt nicht mehr ins Fernsehen eingeladen.