Schlager-Stars Michelle und Eric Philippi: Haben sie Morddrohungen wegen ihrer Beziehung erhalten?

Schlagersängerin Michelle und Eric Philippi wehren sich gegen Hass-Kommentare im Netz. Beim Liebes-Duett zum Schlager-Adventsfest fliegen ihnen die Herzen zu.

"Wer sagt es ist falsch dich zu lieben, wer sagt wir gehören nicht zusammen?" sangen Schlagerstar Michelle (51) und ihr Duett- und Liebespartner Eric Philippi (26) im gemeinsamen Refrain am vergangenen Samstag Live beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" vor ausverkauften Rängen im thüringerischen Suhl.

Der Song "Falsch Dich zu lieben", der auf Michelles neuem Album vertreten sein wird, ist als eine Art sanfte Abrechnung mit den Kritikern zu verstehen. Denn Michelle und Eric Philippi sind seit vergangenem Sommer offiziell ein Paar. Das Problem: Der große Altersunterschied von 25 Jahren schmeckt nicht jedem da draußen. Sogar Morddrohungen sollen in den sozialen Medien ausgesprochen worden sein, wie jüngst die BILD berichtete.

Schlager-Stars Michelle und Eric Philippi: Liebesgeständnis mit Folgen

Kennengelernt und verliebt auf den ersten Blick haben sich Schlagerqueen Michelle und Eric Philippi, damals wie heute aufstrebendes Schlagertalent, Trompeter und Musikproduzent, vor anderthalb Jahren auf einem gemeinsamen Konzert, wie die 51-Jährige der BILD verriet.

Eric ergänzt im gemeinsamen Interview, "das Wort 'verliebt' reicht da einfach nicht aus, wir sind seelenverwandt. Aber ich habe meine Gefühle sehr lange für mich behalten und Michelle ebenso." Erst Anfang April, als Eric Michelle auf ihrer Tournee begleitete, hätten beide zueinander gefunden, so der Schlagersänger. Ein paar Monate später, am 1. Juli, gaben die beiden dann ihre Liebe offiziell auf der Bühne bekannt. Moderator Florian Silbereisen wollte nämlich wegen kursierender Gerüchte zum Anlass des gemeinsamen Auftritts wissen: "Michelle, stimmt es, dass Du wirklich mit Eric zusammen bist?" Nach einer kurzen Pause, bei der man eine Stecknadel hätte fallen hören können, antwortete die 51-Jährige entschieden: "Das stimmt. Und ich bin der glücklichste Mensch und die glücklichste Frau auf der ganzen Welt."

Seitdem ist viel passiert, und nicht nur Gutes. Denn neben viel Wirbel in der Promi-Welt – eine Beziehung zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann ist selten –, Beifall und Glückwünschen erntete die Bekanntgabe ihrer Liebe auch einige Kritik, Spott und Häme in den sozialen Medien. Einige brachte die Beziehung der beiden so sehr auf die Palme, dass sie es nicht bei abfälligen Kommentaren beließen, sondern sie sogar mit dem Tod bedroht haben sollen.

Schlagerpaar wird wegen Altersunterschied im Netz angefeindet - Eric: "Erstaunt vom vielen Hass"

"Ich war erstaunt, wie viel Hass man von fremden Menschen wegen seines Privatlebens erfahren kann. Das ging bis zu Morddrohungen", erzählt Eric Philippi im Interview mit BILD. Im Duett singt der 26-jährige Saarländer deshalb: "Heute frage ich mich immer noch, was so viele nicht verstehen". Eric Philippis erster Hit hieß übrigens "Schockverliebt", was auch schon eine Antwort auf diejenigen interpretiert werden kann, die "nicht verstehen".

Zwar trennt die beiden Schlagersänger 25 Jahre Altersunterschied, doch was hat das mit Liebe zu tun, so die Botschaft des aktuellen Lieds "Falsch Dich zu lieben". Gemeinsam singen die Verliebten im Refrain: "Wir bleiben treu, lassen uns nicht verbiegen. Egal was sie über uns sagen, die Liebe ist frei." Danach richten beide ihr Leben und ihre Beziehung aus. Viel verrät zudem die Zeile: "Wir hören ihre Stimmen noch, doch das tut uns schon lange nicht mehr weh."

Michelles Stellungnahme am Rande des aktuellen Auftritts lässt derweil tief blicken: "Ich glaube, die Weihnachtszeit ist die absolute Zeit der Liebe. (...) Wir haben im letzten dreiviertel Jahr soviel Gegenwind gegen unsere Liebe bekommen, deshalb war es uns wichtig, gerade jetzt zu sagen, dass es kein Falsch gibt."

Schlager-Stars Michelle und Eric Philippi beim ARD-Adventsfest mit viel Jubel und Applaus bedacht

Zumindest im Publikum erklärten sich an diesem Samstag zum "Adventsfest der 100.000 Lichter" in der ARD alle einverstanden. Von den negativen Reaktionen in der virtuellen Welt war im Suhler Congress Centrum nichts zu spüren. Die Reaktionen auf das Duett der beiden fielen mit Applaus und Jubel auf den Rängen durchweg positiv aus.

Das anwesende Publikum erneuerte beim "Adventsfest der 100.000 Lichter", was Florian Silbereisen dem Schlagerpaar bereits nach dem ersten gemeinsamen Liebesauftritt im Sommer mit auf den Weg gab: "Wir alle wünschen euch beiden alles Glück der Welt."

Übrigens: Unkonventionelle Ereignisse in Sachen Liebe sind in der Schlagerwelt nicht ungewöhnlich. So wurde erst kürzlich eine andere Schlager-Ikone nochmal Vater mit 83 Jahren.