Stefanie Hertel: Wie Ihre Musical-Karriere auf der Damentoilette begann

Früher Schlagerstar, nun Musical-Darstellerin: Stefanie Hertel hat ihre Rolle im ABBA-Musical "Mamma Mia" laut einem TV-Interview einer lustigen Begebenheit zu verdanken.

Wenn der MDR die Talkshow "Riverboat" ausstrahlt, versammeln sich illustre Gäste (zumeist aus dem öffentlichen Leben) zu geselligen Runde, um über unterhaltsame Anekdoten des eigenen Werdegangs zu plaudern. Am Freitag (2. Februar) war neben weiteren Persönlichkeiten (darunter Fernsehkoch Nelson Müller) Stefanie Hertel eingeladen. Die Sängerin und TV-Moderatorin verriet eine skurrile Begebenheit, die überhaupt dazu führte, dass aus der einstigen Schlagermusikerin eine Musical-Darstellerin wurde.

Stefanie Hertel bei "Mamma Mia" - Begegnung auf dem WC ausschlaggebend

Die 44-Jährige gehörte 2023 nämlich zum Ensemble des ABBA-Musicals "Mamma Mia" und war in Hamburg an ausgewählten Terminen in der Rolle der "Tanja" zu sehen. Wie Hertel bei ihrem TV-Auftritt im Mitteldeutschen Rundfunk Moderatorin Kim Fisher erzählte, wurden die Weichen für ihr Engagement bei der bekannten Musikshow auf der Toilette gestellt. Die gebürtige Vogtländerin träumte eigenen Angaben zufolge schon immer von der Teilnahme bei einem Musical und ist seit Kindesbeinen ABBA-Fan.

Dass dieser Traum dann schließlich bei der ABBA-Show in Hamburg Realität werden sollte, ist der Einladung auf eine Hochzeitsfeier zu verdanken. Beim Besuch des "stillen Örtchens" war nämlich zeitgleich auch die Produzentin von Stage Entertainment anwesend - und mit der sei Stefanie Hertel ins Gespräch gekommen. Dort erfuhr die Entertainerin, dass eine Neuauflage des Musicals geplant ist und schnurstracks habe sie das Angebot unterbreitet, beim "Mamma Mia"-Revival in Hamburg mitzuwirken.

"Riverboat": Stefanie Hertel über ABBA-Musical und eigenes Theaterstück

Die Mitarbeit der bekannten Musikerin sei jedoch nicht von "Schüsselchen zu Schüsselchen" eingefädelt worden, entgegnete Hertel auf eine entsprechende Frage der Moderatorin. Man sei gemeinsam in der Warteschlange angestanden und im Zuge dessen begann der Austausch über das spätere Engagement. Hertel habe sich dann "Wochen über Wochen" Zeit genommen, um mit Coachings ihre Musical-Fähigkeiten auszuarbeiten und im vergangenen Jahr stand die frühere Lebensgefährtin von Schlagerstar und TV-Moderator Stefan Mross mehrmals bei dem legendären Musical auf der Bühne.

Darüber hinaus erzählte Hertel bei Riverboat - etwa bei Minute 3.35 - von ihrem ersten eigenen Theaterstück, mit dem sie 2024 auf Tournee geht, mit Vorstellungen in mehreren deutschen Spielorten. (wah)