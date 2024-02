Thomas Müller enthüllt: Ist Felix Neureuther ein heimlicher Schlagerstar?

Felix Neureuther ist den meisten als deutsche Ski-Legende bekannt. Beim gemeinsamen Kochen mit Thomas Müller wird er als "Schlagerstar" vorgestellt - was hat es damit auf sich?

Thomas Müller, einer der bekanntesten Fußballer Deutschlands, und Felix Neureuther, ehemaliger deutscher Skirennfahrer, zusammen in einem Video - dabei ist gute Unterhaltung nahezu vorprogrammiert. In einem aktuellen Clip, in dem Müller die Ski-Ikone eingeladen hat, um zusammen zu kochen, bezeichnet der Bayern-Spieler Felix Neureuther als "Schlagerstar". Damit spielt er auf alte Zeiten an. Lesen Sie hier, auf was Müller damit anspielen will und wie es wohl um einen weiteren Hit von Neureuther steht.

Müller stellt Neureuther als "Schlagerstar" vor

Neben seiner aktiven Fußballkarriere als Spieler beim FC Bayern München und in der Deutschen Nationalmannschaft ist Thomas Müller auch auf Social Media und YouTube mit Video-Inhalten aktiv. Inzwischen hat er dort eine eigene Kochserie gestartet. Bei "Kochen mit Thomas" lädt sich der Oberbayer Gäste ein und bereitet zusammen mit ihnen gesunde Gerichte zu.

In den aktuellsten Videos ist der ehemalige Skifahrer Felix Neureuther als "helfende Hand" mit von der Partie - wie ihn Müller im ersten gemeinsamen Clip nennt. Das zweite Video, in dem die beiden eine Quinoa-Bowl mit Hühnchenbruststreifen zubereiten, startet Müller jedoch mit einer ungewöhnlichen Vorstellung Neureuthers.

Zunächst begrüßt der Fußballer in dem Video seine Zuschauerinnen und Zuschauer. Anschließend fügt Müller an, dass er sich dafür den "Schlagerstar des Jahres [...] 2019 eingeladen" habe. Dabei dreht er sich zu seinem Gast um und hakt bei diesem noch einmal bezüglich der konkreten Jahreszahl nach.

Schlager-Star Felix Neureuther?

"Felix Neureuther mit seinem Hit 'Weiterziehn'" - konkretisiert der Nationalspieler nachfolgend seine Aussage. Im Jahr 2019 hat Neureuther zusammen mit dem Radiosender Antenne Bayern tatsächlich einen Schlager-Song mit dem genannten Titel aufgenommen.

Dieser sollte damals im Zuge des 1. Aprils eher als Scherz aufgenommen werden. Nichtsdestotrotz hat das Lied Antenne Bayern zufolge Platz 1 der österreichischen Charts erobern können - in Deutschland soll es für den zweiten Rang gereicht haben.

Auch das Musikvideo, das Antenne Bayern auf dem sendereigenen YouTube-Kanal hochgeladen hat, kann inzwischen über eine Million Aufrufe verzeichnen. Laut dem Radiosender soll der Schlager-Song außerdem "hunderttausendfach" auf Spotify gehört worden sein und auch einen Auftritt auf der Wiesn im gleichen Jahr brachte Neureuther die Single ein.

Die Erlöse, die damals durch die Aktion zusammenkamen, wurden von Neureuther und Antenne Bayern für den guten Zweck gespendet - an die Stiftung "Antenne Bayern hilft" sowie an die "Felix Neureuther Stiftung".

Wird Felix Neureuther einen weiteren Schlager-Song herausbringen?

Im Koch-Video mit Thomas Müller ist ein kurzer Einspieler des Musikvideos von "Weiterziehn" zu sehen - mit Neureuther in Lederhosen, in der er seinen Song performt. Zudem informiert der Fußballer alle Interessierten, dass die Single auch unter dem Clip verlinkt sein wird. Darauf gibt Felix Neureuther leicht genervt zurück: "Warum machst Du des jetzt? Warum?"

Müller begründet seine Aussage damit, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer so Musik hören können, während die beiden für sie kochen und wörtlich "a bisserl a Gaudi haben" können. Noch immer wenig begeistert gibt der ehemalige Skirennfahrer mit "Ok, guad" nach und wünscht "Viel Spaß".

Als der Bayernspieler den Titel des Schlager-Hits ein weiteres Mal wiederholt, fordert Neureuther ihn auf, nun zum Kochen überzugehen. Es klingt folglich nicht so, als ob seine Fans in naher Zukunft auf einen weiteren Song des Ski- und Schlager-Stars hoffen könnten. In einem Interview bestätigt er den Eindruck: Dort beschreibt er den Song als "einmalige, aber sehr spaßige Aktion". Dennoch: Neureuther musste von seiner aktiven Karriere als Skifahrer "weiterziehen" - wer weiß, wo es ihn in seinem Leben noch hinziehen wird.