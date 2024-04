Überraschende Ankündigung: Helene Fischer bringt Bayern-Fans gegen sich auf

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten deutschen Musik-Künstlerinnen jemals. Ihre spektakuläre Bühnen-Performance möchte sie jetzt in neues Terrain verlegen – und bringt damit einige Fußballfans gegen sich auf.

Sängerin Helene Fischer begeisterte im Rahmen ihrer Tour "Rausch" im Jahr 2023 mit 71 Konzerten und einer Bühnenshow begleitet vom Cirque du Soleil. 2026 soll es mit einer neuen Stadion-Tour weitergehen. Auf Instagram teilte die Sängerin mit: "Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen: Im Juni/Juli 2026 werde ich die Stadien auf einer einzigartigen 360°-Bühne rocken!" Eine Location wurde bereits bestätigt – und dass Fischer ausgerechnet dort auftritt, sorgt für große Kritik.

Helene Fischer sorgt mit Stadion-Tour für Kritik

Helene Fischer wird bei ihrer Stadion-Tour im Sommer 2026 nämlich für eine ganz besondere Premiere sorgen: Der Schlagerstar wird die erste Künstlerin sein, die in der Allianz Arena in München – Heimat des FC Bayern – jemals aufgetreten ist. Auch die Betreiber des Fußballstadions bestätigen diese Nachricht auf ihrer Website und dem offiziellen Instagram-Account der Allianz Arena. "Superstar Helene Fischer ist der erste bestätigte Musik-Act in der jetzt auch für Konzerte zugänglichen Allianz Arena: Die deutsche Schlagerkönigin wird am 17. Juli 2026 mit ihrer 360° Stadion Tour in München zu Gast sein", schreiben sie in einer Mitteilung.

Das Stadion eigne sich laut Mitteilung perfekt für eine 360°-Stadion-Tour, da Fischer dort "inmitten der Konzertbesucher auftreten und damit allen Zuschauerbereichen so nah wie möglich sein" könne. Auf Instagram häufen sich nun aber kritische Kommentare. So schreibt ein User unter der Bekanntmachung auf dem Allianz Arena-Instagram-Account: "Als BVB-Fan in der Allianz Arena auftreten??" Ein weiterer fordert: "Raus aus unserem Stadion, nein zu BVB!". "Die kann in Dortmund spielen. Da ist sie besser aufgehoben", findet ein weiterer User.

Helene Fischer: Ist sie BVB-Fan?

Helene Fischer gilt bereits seit längerem als Fan von Borussia Dortmund. Mehrmals sang Fischer bereits bei der Meisterfeier und anderen Veranstaltungen der Borussen. Dass nun ausgerechnet sie in der Heimstätte vom Rivalen FC Bayern auftreten darf, ist für viele Bayern-Fans daher ein absolutes No-Go. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Fischer mit den Bayern-Fans in Ungnade fällt: 2015 nahm die inzwischen 39-Jährige einen BVB-Schal als Geschenk an – bei ihrem Konzert in München. Auch damals hagelte es Kritik.

Schlagerstar Fischer bekommt aber nicht nur Hass für ihr Konzert in der Allianz Arena ab. Einige Menschen bekundeten in den Kommentaren auch Freude und verteidigten die Sängerin: "Total logisch, dass eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und Live-Künstlerinnen aller Zeiten im besten Stadion Deutschlands auftritt", schreibt ein Nutzer. "Helene ist in erste Linie eine erstklassige Sängerin mit einer Show der Extraklasse. Das wertet eher das Stadion auf", schreibt ein anderer. Eine Nutzerin findet außerdem ganz klar: "Man hätte niemand besseren finden können."

Für die Menschen, die das 360°-Spektakel am 17. Juli 2026 keinesfalls verpassen wollen: Der Vorverkauf startet bereits am Donnerstag, den 25. April 2024.