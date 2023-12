Überraschende Rückkehr zu DSDS: Schlagerstar Beatrice Egli sitzt diesmal an Dieter Bohlens Seite

Von der Bühne hinter das Jurypult: Beatrice Egli nimmt bei DSDS 2024 neben Dieter Bohlen Platz. Der "Pop-Titan" hat sie gar persönlich angerufen.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli kehrt zur RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ( DSDS) zurück. Diesmal allerdings nicht als Sängerin, sondern an der Seite von Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (31) und Rapperin Loredana (28) als Jurymitglied. Leicht war die Terminfindung für die 35-Jährige allerdings nicht, wie sie einem Interview auf rtl.de verrät.

Übrigens: Jüngst hat Beatrice Egli einen Rekord gefeiert, den sie so nicht erwartet hat. Und für Andrea Berg gab es eine echte Premiere: Mit einem Weihnachtsalbum landete sie auf Platz 1 der Charts.

Rückkehr zu DSDS: Schlagerstar Beatrice Egli nimmt neben Dieter Bohlen Platz

Vor zehn Jahren war sie die gefeierte Siegerin von "Deutschland sucht den Superstar", nun nimmt Beatrice Egli im Frühjahr 2024 selbst hinter dem Jurypult Platz. Die 35-jährige Schweizerin freut sich auf das "Nachhausekommen", wie sie im Interview mit RTL verrät - und dass obwohl es zunächst so aussah, als hätte sie gar keine Zeit für die Juryposition bei DSDS. Zeit sei die "große Challenge" gewesen, nachdem Dieter Bohlen persönlich bei ihr angerufen und ihr die Position angeboten hatte.

"Ich bin auf großer Tour nächstes Jahr. Und ich habe gesagt: 'Ich möchte wirklich alle Konzerte spielen'", erklärt Schweizerin im Gespräch mit Moderatorin Katja Burkard. Dank geduldiger Planungen habe man es aber schlussendlich geschafft, sowohl die neue Staffel DSDS als auch ihre Tour "Volles Risiko", die laut der Website von Universal Music bis August 2024 andauert, unter einen Hut zu bringen.

Auf die Zeit mit Pietro Lombardi und Rapperin Loredana freut sich die 35-Jährige offenbar ganz besonders, denn beide Musiker kenne sie gut. "Ich glaube, das wird eine sehr entspannte und trotzdem freche Runde werden", sagt sie im Interview. Schon allein wegen der unterschiedlichen Musikrichtungen könnte Egli allerdings als Gegenpol zu Rapperin Loredana - die ebenfalls aus der Schweiz kommt - wirken. Loredana sei eine ganz andere "Typin" als sie selbst und habe die Rapp-Szene kräftig aufgemischt.

Show-Titan Dieter Bohlen freut sich laut der dpa auf die beiden neuen Jurorinnen. "Das wird ganz interessant, weil die beiden natürlich völlig unterschiedliche Meinungen haben werden", sagte er. Die 21. Auflage der Show habe alle Zutaten für eine "geile Staffel".

DSDS: Aus der Casting-Show stand eigentlich schon fest

Eigentlich hatte RTL angekündigt, dass die 20. Staffel in diesem Jahr die letzte sein würde. Die Zuschauerzahlen waren von einst 15 Millionen in der ersten Staffel 2002/2003 auf zuletzt etwa zwei Millionen gesunken. Überraschend kündigte jedoch Dieter Bohlen eine Fortsetzung für 2024 an und verwies auf die starke Präsenz der Show auf Streaming-Plattformen sowie auf Instagram und TikTok.

Interessanterweise trat Beatrice Egli während des DSDS-Finales dieses Jahres mit ihrer eigenen Show "Die Beatrice Egli-Show" in der ARD auf und zog mehr Zuschauer an als das Castingformat auf RTL.

Für die neue Staffel von DSDS, die im Dezember beginnt, können sich erstmals Kandidaten ab 16 Jahren bewerben. Die Teilnehmer werden über eine deutschlandweite Castingtour ausgewählt, wobei das erste Casting am 16. Dezember in Köln stattfindet. (mit dpa)

Übrigens: Was lange währt, wird endlich gut - Florian Silbereisens Shows bleiben der ARD erhalten. Silbereisens Vertragsverhandlungen mit dem MDR waren zuvor mehrfach verschoben worden. Jüngst wurden auch Details zu Honorar und Produktionskosten der Silbereisen-Sendungen bekannt.