Überraschung für Florian Silbereisen: Von diesem Treffen ahnte selbst der Schlager-Star nichts!

„Emotionalste Show meines Lebens!“: Schlager-Star Florian Silbereisen wurde mit einer Jubiläums-Show zu seinen Ehren überrascht.

Er ahnte von nichts: Schlager-Star Florian Silbereisen moderiert seit 20 Jahren seine große Samstagabend-Show. Doch jetzt wurde Silbereisen mit einer Jubiläums-Show zu seinen Ehren überrascht. Wer bei der Überraschung als Lockvogel fungierte, welche Stars zu Gast waren und was Silbereisen dazu gesagt hat, lesen Sie hier.

Mega-Überraschung für Florian Silbereisen: DJ Ötzi spielte den Lockvogel

Wie Bild berichtet, hat DJ Ötzi bei der Überraschungsshow als Lockvogel fungiert. Freunde und Bekannte sollen Silbereisen erzählt haben, dass er DJ Ötzi zu dessen 25-jährigen Bühnenjubiläum überraschen solle — und zwar während einer Ausgabe der TV-Talkshow „Riverboat“.

Doch in der Show tauchte plötzlich Barbara Schöneberger auf und sorgte Bild zufolge für eine Überraschung nach der anderen: Viele Stars und Weggefährten von Silbereisen seien heimlich angereist. Darunter: Howard Carpendale, Maite Kelly und Andy Borg.

Gegenüber Bild erklärte Silbereisen nach der Show: „Als Barbara plötzlich ohne jede Vorwarnung vor mir stand, war das für mich im ersten Moment wie ein Schock, ich wusste gar nicht mehr, was los war. Ich habe erst mal nur versucht, zu verstehen, was da gerade passiert. Da konnte ich noch nicht wissen, dass der Auftritt von Barbara nur der Anfang war und was noch alles folgen sollte.“

Überraschungsshow für Silbereisen: Diese Star-Gäste waren dabei

Die Liste der Überraschungs-Gäste ist lang. Mit dabei waren laut DWDL unter anderem:

Silbereisens „Traumschiff“-Bruder Joko Winterscheidt

„Traumschiff“-Bruder Anastacia

Howard Carpendale

Marianna Rosenberg

Anna Ermakova

Außerdem soll sogar Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff Silbereisen gratuliert haben.

„Emotionalste Show meines Lebens“: Das sagt Florian Silbereisen zu der Mega-Überraschung

Laut Bild soll Silbereisen sich eigentlich sicher gewesen sein, dass man ihn nicht mehr überraschen könne, weil er jede Überraschung sofort durchschaue. „Aber auf so eine Idee wäre ich nie gekommen, dass man mich in der eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht.“

Silbereisens Fazit: Die Überraschungsshow sei die emotionalste Show seines Lebens gewesen.

Die Jubiläumsshow wird am Samstag, den 16. März um 20:15 Uhr unter dem Titel „Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen“ in der ARD und im ORF ausgestrahlt.

