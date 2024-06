Unfall bei Dreharbeiten: Schlager-Star stürzt am Set

Ein Schlager-Star dreht auf Mallorca sein neues Musikvideo zum Song "Liebe verboten". Dabei passiert ihr ein Missgeschick, es fließt Blut.

Mallorca ist für viele Deutsche ein Paradebeispiel für ein Urlaubsparadies. Zumindest, wenn das Wetter – anders als teilweise in diesem Juni – mitspielt. Selbst die Arbeit kann auf der Mittelmeerinsel zum Vergnügen werden.

Anna-Maria Zimmermann wird sich kaum beschwert haben, als feststand, dass sie hier ihr Musikvideo zum Song "Liebe verboten" auf Mallorca dreht. Wie in einem Beitrag des " ARD"-Magazins "Brisant" zu sehen ist, tanzt der Schlager-Star dafür am Strand von S'Arenal.

Dazu witzelt die einstige Kandidatin von " Deutschland sucht den Superstar": "Wir machen nachher noch schöne Porträtbilder. Damit wir nachher nicht zu gut aussehen, rennen wir erstmal eine Runde. Wir wollen ja ganz natürlich rüberkommen im Video."

Anna-Maria Zimmermann dreht auf Mallorca: Schlager-Star stürzt vor der Kamera

Erst der schweißtreibende Teil der Arbeit, dann der vergnügliche Teil. "Es sieht gar nicht so anstrengend aus, aber ich bin immer gefühlt einen halben Meter in die Erde und habe gedacht, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Sand", warnt Zimmermann Nachahmer vor.

Die härteste Prüfung folgt aber erst noch, wovon die zweifache Mutter da noch nichts ahnen kann. Mit einem offenen Geländewagen wird Zimmermann samt drei Tänzerinnen zunächst über Mallorcas Straßen kutschiert und währenddessen gefilmt. Dann biegt das Gefährt dorthin ab, wo es sich zu Hause fühlt: ins Gelände.

Die Fahrt über einen steinigen Pfad wird dennoch ruckelig und beschwerlich. Als Zimmermann und ihre Begleiterinnen aussteigen, passiert schließlich das Missgeschick. Die nur mit leichten und offenen Schuhen gekleidete Sängerin rutscht auf einem abschüssigen Weg aus, landet auf ihrem linken Schienbein und zieht sich zwei blutige Wunden zu.

Das Bein wird schnell versorgt und so kann Zimmermann danach schon wieder vor der Kamera albern: "Sch*** Felsen. Ich wollte keine Felsen." Die gute Laune lässt sie sich jedenfalls nicht verderben. Ob das tückische Stück Natur sich dennoch seinen Platz im Video verdient hat oder erst recht dem Schnitt zum Opfer fällt? Das wird sich erst bei der Veröffentlichung des Werks zeigen.

Anna-Maria Zimmermann und ihr neuer Song: "Liebe verboten" gilt auch für Schlager-Star

Zimmermann gönnt sich jedenfalls als Belohnung für den Dreh ein Eis. Zugleich verdeutlicht sie in dem Beitrag, dass der Song-Titel auch ihr Motto während des kurzen Mallorca-Trips ist. Denn Ehemann und Kinder sind zu Hause geblieben.

"Natürlich schaut man sich die Jungs auf der Insel mal an. Da ist auch vielleicht mal ein kleiner Flirt mit drin", verrät sie dem TV-Team: "Aber, Schatz, trete zur Seite, Liebe verboten, mehr ist hier nicht. Denn ich bin mit meinen Ladies hier und ich will einfach nur den Kopf ausschalten, den Alltag vergessen, das Mami-Sein auch vergessen. Wir sind alle mittlerweile Mamis und wollen einfach mal feiern, tanzen und die Sonne auf den Hintern scheinen lassen."

Anna-Maria Zimmermanns Hubschrauberabsturz: Schlager-Star spricht über Schicksalsschlag

Zur Sprache kommt auch der Hubschrauberabsturz im Oktober 2010, an den die 35-Jährige aufgrund ihrer Verletzungen immer wieder erinnert wird. "Ich glaube, dass jeder mit so einem Schicksalsschlag erstmal eine Zeit braucht, um mit sich selber klarzukommen", betont Zimmermann.

Sie werde hin und wieder auf die Narbe an ihrem gelähmten linken Arm angesprochen: "Ich denke dann so: 'Was habe ich denn? Achso, das.' Ist halt schon (einige Zeit her), ich weiß das gar nicht mehr."

Dagegen wäre der Sturz von Mallorca wohl keine Nachricht wert gewesen. Wenn er denn nicht von einem Kamera-Team festgehalten worden wäre.

Übrigens: Der Schlager hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert. Einige Schlagersongs sorgten für Skandale und waren zeitweise verboten. Jüngst wirbelte das Wetter den Plan der "ARD" und des von Florian Silbereisen moderierten "Schlagerbooom" durcheinander.