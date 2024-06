Zwischenfall bei Roland Kaisers Stadion-Tournee: 40.000 Fans mussten evakuiert werden

Der Auftakt zur Stadion-Tournee von Roland Kaiser musste wegen einer Evakuierung unterbrochen werden. Der Begeisterung der Fans tat das keinen Abbruch.

Schlagerstar Roland Kaiser ist eine Marke für sich. Der 72-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum und feierte Anfang des Jahres im ZDF unter der Moderation von Giovanni Zarrella sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Die Krone aufsetzen will sich Kaiser nun mit der ersten Stadion-Tournee seiner Karriere.

Doch zum Auftakt der Stadion-Tournee "50 Jahre - 50 Hits" in Hannover gab es einen kleinen Zwischenfall. Eine Evakuierung war erforderlich, Fans mussten sich unter das Stadiondach in Sicherheit bringen. Doch was steckte hinter der Maßnahme?

Schlagerstar Roland Kaiser: Stadion zum Auftakt der Stadion-Tournee 2024 evakuiert

Zum Auftakt der ersten Stadion-Tournee von Roland Kaiser stand am 21. Juni die Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auf dem Programm, sonst Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. "Meine Band und ich werden morgen erstmals überhaupt in einem Stadion auftreten - was für ein besonderer Augenblick", ließ der Schlagerstar seine Fans im Vorhinein auf Instagram wissen.

Doch kurz nach Beginn des Konzerts zogen dunkle Wolken über dem Stadion auf und sorgten für eine Unterbrechung, wie der MDR schreibt. Denn aus Sicherheitsgründen mussten die rund 40.000 Zuschauer die Spielfläche verlassen und unter dem Stadiondach Schutz suchen. Nach etwa 30 Minuten soll es dann laut Angaben des Senders weitergegangen sein. Mit den Worten "Schön, dass ihr da seid" soll der Schlagerstar nach überstandener Evakuierung seine wieder versammelten Fans begeistert haben.

Roland Kaiser auf Stadion-Tournee in Hannover: Fans trotz Unwetterwarnung begeistert

Für Roland Kaiser gehören Zwischenfälle wie in Hannover zum Wesen einer Stadion-Tournee dazu, wie er vor dem Auftritt in Rostock gegenüber ARD-Brisant erklärte: "Klar ist draußen das Wetterrisiko. Das hast du in der Halle nicht, dafür hast du in der Halle nicht die Dimension der Bühne." Daher müsse man abwägen, so der Schlagerstar, der resümiert: "Wir leben mit dem Risiko."

Schaut man auf die Reaktionen in den sozialen Medien auf das Konzert in Hannover, scheinen auch die Fans dieses Risiko gerne eingegangen zu sein. "Ich bin begeistert. Ihr habt ein mega Konzert abgeliefert, das ich für immer in Erinnerung behalten werde. Das bisschen Regen hat der Stimmung keinen Abbruch getan, ein Unwetter ist zum Glück ausgeblieben", so ein Kommentar auf der Facebook-Seite von Roland Kaiser.

Eine andere Userin schreibt: "Wir haben schon viele Konzerte mitgemacht, auch die Kaisermania, aber dieser Abend topt wirklich alle bisherigen Konzerte von Dir." Auch der Star des Abends selbst zog positive Bilanz nach dem Auftakt zur Stadion-Tournee: "Dieses allererste Stadion-Konzert werde ich niemals vergessen! Was für ein unglaublich emotionaler Abend."

Übrigens: Auch ein Schlagerkonzert von Andreas Gabalier musste unterbrochen werden - Schuld war allerdings nicht das Wetter.