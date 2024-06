Zwischenfall bei "Schlagerboom" mit Florian Silbereisen: Darum war die Live-Show nicht zu sehen

In der ARD-Sendung "Schlagerboom" sollte Florian Silbereisen live zu sehen sein. Es kam jedoch zu einem Zwischenfall, weshalb die Live-Übertragung nicht ausgestrahlt wurde.

Die ARD hatte mit "Schlagerboom" vergangenen Samstagabend die "TV-Open-Air-Show des Jahres" versprochen. "Mit einer spektakulären Stadionshow feiert Florian Silbereisen das 30-jährige Jubiläum der größten und erfolgreichsten Schlager-Eurovisionshow!", kündigte der Sender an. Die Show in Kitzbühel, Tirol sollte "unvergesslich" werden.

Doch statt der groß angekündigten Live-Show zeigte die ARD eine Aufzeichnung. Zu sehen war kurz nach Beginn Florian Silbereisen unter blauem Himmel auf der Bühne. "Wenn ihr hochschaut, muss man sagen: Der Wettergott muss ein Schlagerfan sein", sagte der Moderator.

"Schlagerboom" mit Florian Silbereisen: User verärgert über Show

In der Kameraeinstellung sah es also nicht nach Unwetter aus, wobei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Fernsehen doch folgender Hinweis zum Start der Übertragung eingeblendet wurde: "Wegen eines Unwetters sehen Sie eine Aufzeichnung". Entsprechend verwirrt reagierten die Menschen bei X (vormals Twitter) auf die eigentliche Live-Übertragung.

"In meiner Fernsehzeitung steht live. Was soll das?", gab sich ein User verärgert. Ein Anderer schrieb: "Ach, das ist die Show von gestern?". Ähnliche Vermutungen stellten auch diese User an: "Also vorher aufgezeichnet oder vom letzten Jahr?" und: "Ist es jetzt eine Wiederholung von letztem Jahr oder die Generalprobe?".

Andere äußerten sich noch kritischer: "Leider wie erwartet eine Aufzeichnung mit Zusammenschnitten der gestrigen Generalprobe. Blöd für die Zuschauer in Kitzbühel, die viel Geld für die Tickets bezahlt haben." Ein User witzelte aber auch: "Gott sei Dank eine Störung."

Die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern hätten offenbar also erwartet, dass die ARD abgesehen von der Information zu Beginn eine offizielle Angabe zu dem Zwischenfall machen würde. "Dass der Sender es nicht kommuniziert, dass es nicht live ist… Gut, am Ende bleibt der Zuschauer eben sprachlos zurück", ärgerte sich eine Frau.

Aufzeichnung von Silbereisens Show sollte Publikum "schöne Bilder bescheren"

MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann erklärte schließlich, warum die ARD statt der Live-Show die Aufzeichnung ausstrahlte: "In Kitzbühel hat es heute ab 20 Uhr stark geregnet. Darauf waren wir vorbereitet und haben die komplette Show bereits am Freitagabend zum ersten Mal und bei schönem Wetter mit 6.000 Zuschauern im Stadion aufgezeichnet. Um dem TV-Publikum daheim einen schönen Abend mit schönen Bildern zu bescheren, haben wir uns entschieden, die Aufzeichnung vom Vortag auszustrahlen", sagte er gegenüber t-online.de. Ob die Sendung vom Samstagabend nachträglich noch im Fernsehen gezeigt wird, ist bislang unklar.

