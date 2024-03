Schlager-Spaß mit Andy Borg ohne Zuschauer: Das steckt dahinter

Der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist 2024 endlich zurück, doch das Publikum bleibt noch immer ausgeschlossen. Der SWR möchte am Konzept ohne Zuschauer festhalten. Doch wieso?

Der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" kehrt 2024 ins Fernsehen zurück. Doch Fans der Samstagabendshow im Dritten müssen sich darauf einstellen, dass es nicht mehr so wird, wie es mal war. Denn der SWR plant anscheinend auch künftig kein Publikum mehr in die Weinstube des österreichischen Schlagersängers und Moderators Andy Borg zuzulassen. Worauf sich die bereits mehr als einmal verprellten Andy-Borg-Fans während der Corona-Pandemie wohl oder übel einstellen mussten, wird also auch in Zukunft der Status Quo bleiben. Doch was steckt dahinter, und wie soll die Sendung stattdessen in Zukunft aussehen? Hier lesen Sie die Antworten.

Schlager-Spaß mit Andy Borg: Immer wieder sorgen Programmänderungen für Unmut

Es ist nicht das erste Mal, dass der SWR mit seiner Programmplanung Verwunderung bei den Fans der Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" auslöst. Zuletzt sorgten immer wieder Verschiebungen der Sendung für Unmut. Man wolle Programmüberschneidungen mit anderen Schlagersendungen wie der von Helene Fischer vermeiden, begründete der Sender den Schritt. Dabei handelte es sich um einen Konzertmitschnitt der Schlagerqueen.

Doch Andy Borg ist nicht der einzige Schlagerstar, der von Programm-Änderungen betroffen ist. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die ARD eine Samstagabendshow der Schlagersängerin Beatrice Egli nach zwei durchaus erfolgreichen Sendungen ins dritte Programm abschiebt. Auch eine Schlager-Show von Moderatorin Andrea Kiewel wurde kürzlich abgesagt und sogar Florian Silbereisen, einer der ganz großen deutschsprachigen Schlagerstars, verlor in der Vergangenheit mehrere Sendungen in der ARD.

Schlager-Spaß ohne Publikum - SWR-Sprecher: "Haben uns entschieden, Konzept anzupassen"

Nun ist der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" endlich auch im neuen Jahr wieder zu sehen. Anders als die regelmäßigen Verschiebungen der Show, möchte der SWR jedoch an einer Sache festhalten, an die sich viele Fans schon leidlich gewöhnt hatten. Denn während der Corona-Pandemie waren Zuschauer bei der Aufnahme der Sendung ausgeschlossen. Dabei soll es nun auch im Jahr 2024 bleiben.

Wie das Branchenmagazin schlagerprofis.de berichtet, soll etwa auch die Sendung, die am 22. März aufgezeichnet werden soll, ohne Live-Publikum auskommen. Auf Nachfrage des Medienhauses Ippen Media bestätigt ein SWR-Sprecher den Verdacht: "Die Corona-Auflagen haben dazu geführt, dass es den ‚Schlager-Spaß mit Andy Borg‘ erstmals ohne Studiopublikum gab. Wir haben uns aus dieser Erfahrung heraus dazu entschieden, das Konzept der Sendung, mit Blick auf Publikum im Studio, anzupassen."

In Zukunft nur noch Gäste und Prominente statt Zuschauer

Für den Sender liegt gerade in der Sendung ohne Publikum ein großer Mehrwert für die Zuschauer Zuhause vor den Bildschirmen: "Jetzt sind die an der Sendung beteiligten Künstler und Musiker, im Gegensatz zu früher, während der gesamten Sendung als Gäste in der Weinstube von Andy Borg und beteiligen sich. Das gibt der Sendung einen schönen Gemeinschaftscharakter und passt gut zur Stimmung. Profitieren kann das Fernsehpublikum, das seine Lieblinge nun während der ganzen Sendung sehen kann", begründet der SWR seine Entscheidung. Demnach sollen einfache Zuschauer auch künftig von Gästen und Prominenten ersetzt werden.

Übrigens: Dieter Thomas Kuhn, einer der großen Interpreten deutschsprachiger Schlagerhits, kann so gar nichts mit dem neuen Schlager anfangen und teilt daher kräftig gegen Helene Fischer & Co aus.