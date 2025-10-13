Schlagerstar Andrea Berg zieht wieder durch die Arenen

Andrea Berg hat ihr Versprechen offenbar ernst gemeint: «Ich würd’s wieder tun», sang sie einst – und genau das tut sie jetzt. Die Schlagerkönigin plant wenige Monate nach dem Ende der jüngsten Arena-Tournee gleich die nächste Auflage und kündigt ihre Termine schon jetzt an.

Im Herbst 2027 will Berg wieder durch die großen Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen – rund zwei Dutzend Konzerte, bei denen sie an die «Gänsehautmomente» ihrer letzten Tour anknüpfen will, wie die 59-Jährige sagt. «Diese besondere Energie möchte ich wieder auf die Bühne bringen», sagt sie weiter und verrät: «Wir arbeiten schon an vielen spektakulären Ideen.»

Vorverkauf beginnt schon bald

Fans dürfen sich schon mal den kommenden Mittwoch (15. Oktober, 10.00 Uhr) vormerken – dann startet nach Angaben der verantwortlichen Agentur der Vorverkauf für «Andrea Berg LIVE 2027» bei mehreren Online-Anbietern, zwei Tage später an den Vorverkaufsstellen.

Mit ihren Songs über die unendliche Liebe, das Glück und die große Sehnsucht, über Trauer, Wut und Leidenschaft versetzt Berg ihre Fans seit mehr als drei Jahrzehnten in Schlagerseligkeit. Berg verkaufte bislang mehr als 16 Millionen Tonträger und erhielt zahlreiche Echos. Kein weiblicher Act hat mehr Nummer-eins-Platten in den offiziellen deutschen Charts platzieren können als die gebürtige Krefelderin.