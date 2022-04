Semino Rossi nimmt Auszeit für die Gesundheit

Den 59-Jährigen haben erst die Pandemie und nun auch die aktuelle Lage emotional stark mitgenommen. Er scheut sich nicht, das zuzugeben und zieht jetzt Konsequenzen.

Der Schlagersänger Semino Rossi (59) will sich aus gesundheitlichen Gründen bis Mitte Juni aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Konzerte, TV-Auftritte und Interviews sowie damit verbundene Reisen in der Zeit würden abgesagt, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit.

Der in Argentinien geborene Sänger ("Tausend Rosen für dich"), der in Österreich lebt, sei in den vergangenen Wochen unter anderem bei der Arbeit an seinem Album "Heute hab ich Zeit für dich" samt Veröffentlichung an seine Grenzen gegangen.

"Wie viele andere Menschen belastet und beschäftigt die gegenwärtige Situation auch Semino Rossi als Künstler und Familienvater nachdrücklich", heißt es in der Mitteilung. Emotional hätten ihn die zwei Jahre Corona-Pandemie wie auch aktuelle soziale und politische Entwicklungen mehr berührt und Kraft gezehrt, als er es für möglich gehalten hätte.

Rossi mache die Ursache seines vorübergehenden Rückzugs ins Privatleben öffentlich, "um auch andere Betroffene in vergleichbaren Situationen zu ermutigen, sich mit dieser Herausforderung auseinanderzusetzen, um diese überwinden zu können". Er wolle sich mit Menschen solidarisieren, "die ebenso verunsichert und emotional aus der Balance sind und zudem den gesellschaftlichen Druck scheuen, sich diese vermeintliche Schwäche einzugestehen".

