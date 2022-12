"Schlagerspaß mit Andy Borg", Jubiläumsausgabe: Termin und Gäste - alle Infos

Demnächst gibt es eine Jubiläumsausgabe von "Schlagerspaß mit Andy Borg" – wir liefern Ihnen alle Infos über Termin, Gäste und Übertragung.

Das Fernsehen des SWR bringt in Kürze die 50. Ausgabe der Show "Schlagerspaß mit Andy Borg" unter die Leute. Wieder einmal präsentiert der Gastgeber Stars der Schlagerwelt und lädt Zuschauerinnen wie Zuschauer zu einem geselligen Musikabend ein. In der gemütlichen Weinstube präsentieren seine Gäste neue Hits und beliebte Evergreens.

"Schlagerspaß mit Andy Borg": Termin der Jubiläumsausgabe

Der SWR hat die Übertragung der Jubiläumsausgabe von "Schlagerspaß mit Andy Borg" für den Neujahrstag angekündigt – Sonntag, 1. Januar 2023. Die Sendung läuft von 20.15 bis 22.15 Uhr, also zur besten Sendezeit.

Jubiläumsausgabe von "Schlagerspaß mit Andy Borg" - Welche Gäste sind dabei?

Patrick Lindner

Eric Philippi

Tokio Spitzbuam

Bonny Tones

Zellberg Buam

Landfunk Tirol

Tina Rainford

"Schlagerspaß mit Andy Borg": Wer ist der Gastgeber?

Andy Borg kam am 2. November 1960 in Wien auf die Welt, sein amtlicher Name ist Adolf Andreas Meyer. Nach der Mittelschule absolvierte er eine Lehre zum Automechaniker. In "Die große Chance", einer Talentshow des ORF, entdeckte man ihn für den Schlager. Danach tummelte er sich hauptsächlich im volkstümlichen Fach. Seinen späteren Künstlernamen wählte er, weil er vom Tennisspieler Björn Borg so fasziniert war.

Der Durchbruch für Andy Borg kam 1982 mit dem Schlager "Adios Amor". 1990 nahm er mit dem damaligen Kinderstar Alexandra am Grand Prix der Volksmusik teil. Die beiden wurden damals Dritter – hinter den Kastelruther Spatzen und dem Alpentrio Tirol.

Von 1996 an moderierte Borg die "Schlagerparade der Volksmusik" im Südwest-Fernsehen, später im Ersten. Im September 2006 übernahm er die Nachfolge von Karl Moik beim "Musikantenstadl". Anfang 2015 meldeten ARD, ORF und SRF, dass Borg die Sendung Ende Juni zum letzten Mal moderieren werde. Das Konzept der Show wurde überarbeitet, seitdem fungierten dort Alexander Mazza, Francine Jodi, Jörg Pilawa und Hans Sigl als Moderatoren. Die Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR-Fernsehen moderiert der Namensgeber seit 2018.

Folgende Ehrungen kann Andy Borg sich an die breite Brust heften:

1983: Goldene Stimmgabel

2016: smago! Award: "Entertainer des Jahres und Stadl- Moderator der Herzen"

2021: smago! Award: "Das märchenhafte und märchenhaft schöne Schlageralbum" (Es war einmal – Lieder, die Geschichten erzählen)

2021: smago! Award: "Der König der Samstagabend-Unterhaltung in den Dritten" (Schlager-Spaß mit Andy Borg )

Übertragung von "Schlagerspaß mit Andy Borg" im TV oder Stream beim SWR

Wenn Sie wollen, können Sie die 50er-Jubiläumsshow von "Schlagerspaß mit Andy Borg" ganz konventionell im linearen TV-Programm des SWR miterleben. Falls Sie die digitale Übertragung bevorzugen, empfehlen wir Ihnen den Live-Stream des Senders bei der ARD – hier läuft die volkstümliche Neujahrs-Schlagersause zeitgleich.

Gibt es auch eine Wiederholung der Jubiläumsausgabe von "Schlagerspaß mit Andy Borg"?

Selbstverständlich gibt es die – in der Mediathek der ARD. Dort ist die Sendung mit Andy Borg noch eine ganze Weile für Sie abrufbereit.