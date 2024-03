Schlager-Star Beatrice Egli: Darum hat die ARD sie ins dritte Programm abgeschoben

Beatrice Egli ist eine beliebte und erfolgreiche Schlagersängerin. Trotzdem schiebt die ARD die "Beatrice Egli Show" nach nur zwei Ausgaben ins dritte Programm ab. Sind schlechte Einschaltquoten der Grund?

Der Erfolg von Beatrice Egli lässt sich an ein paar bloßen Fakten ablesen: Mehr als eine Million verkaufter Tonträger, Tourneen in großen Hallen, Radiorekorde und weit über eine halbe Millionen Follower auf Instagram. All das macht die gebürtige Schweizerin und ehemalige DSDS-Gewinnerin neben Schlagerqueen Helene Fischer und Vanessa Mai zur aktuell beliebtesten Schlagersängerin im deutschsprachigen Raum.

Trotzdem verschiebt die ARD nun ihre große Samstagabendsendung, die "Beatrice Egli Show", nach nur zwei Ausgaben ins dritte Programm. Doch was steckt dahinter, wie erklärt der Sender sein Vorgehen? Sind schlechte Einschaltquoten der Grund für die Verbannung ins dritte Programm?

ARD nimmt "Beatrice Egli Show" aus dem Programm - nach nur zwei Ausgaben

Die "Beatrice Egli Show" läuft in Zukunft im Dritten? Wer sich dieser Tage das Programmheft des SWR zur Hand nimmt, staunt nicht schlecht. Auf gleich drei Regionalprogrammen - neben dem SWR auch im MDR und NDR - soll die "Beatrice Egli Show" künftig laufen, dazu im Schweizer SRF. Bisher lief die Show der ehemaligen DSDS-Gewinnerin in zwei Ausgaben zur besten Sendezeit bei der ARD. Doch wieso diese Änderung im Hauptprogramm?

An schlechten Einschaltquoten kann es jedenfalls nun wirklich nicht liegen. Laut dem Schlagermagazin smago konnte die letzte "Die Beatrice Egli Show" in der ARD im November solide Quoten einfahren, und zwar 3,59 Millionen Zuschauer abholen bei einem Gesamtmarktanteil von 14,3 Prozent. Auch ihre erste Show Anfang des Jahres konnte ähnliche Zahlen vorweisen. Blieb die Schlager-Sendung in den Augen der ARD dennoch hinter den Erwartungen zurück?

"Beatrice Egli Show": SWR-Programmdirektor erklärt - Show war "eigentlich nicht fürs Erste konzipiert"

SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler klärte beim Jahrespressegespräch seines Senders nun über die Umstände der Programmänderung auf: Die "Beatrice Egli Show" sei demnach eigentlich nie fürs Erste konzipiert gewesen, so der Programmdirektor. Die Platzierung im Hauptprogramm des Ersten hätte sich vielmehr einfach ergeben: "Wir hatten zweimal die Chance im vergangenen Jahr im Ersten die Sendung zu platzieren (…) und da lief sie auch erfolgreich", so Bratzler. Nicht verschweigen kann der Programmdirektor der Rundfunkanstalt dagegen, dass es dabei durchaus gutlief für die Sendung: "Wir waren mit den Quoten sehr zufrieden."

"Beatrice Egli Show" nach Programmänderung: Auf welchem Sender geht es weiter?

Die Lücke im ARD-Programm, die sich bei den ersten beiden Ausgaben auftat, ist anscheinend wieder geschlossen, sodass die "Beatrice Egli Show" dahin zurückkehrt, wo sie einstmals angedacht war, nämlich im Regionalprogramm. "Die Show erreicht da auch alle, die es sehen wollen", so der Bratzler weiter.

In der ARD, die mit der Florian Silbereisens "Schlagerboom" bereits eine hochkarätige Schlagershow im Programm hat, ist aktuell wohl kein Spielraum für Beatrice Eglis Sendung: "Das ist einfach deshalb der Fall, weil wir jetzt im Ersten aktuell keinen Sendeplatz gefunden haben, der geeignet ist, weil es jetzt keine Sendung ist, die im Regelprogramm ist", sagt Bratzler.

Die Frühjahrsausgabe 2024 der "Beatrice Egli Show" wird somit laut dem SWR-Presseportal am Samstag, 6. April 2024, um 20:15 Uhr, im SWR, MDR und erstmals auch im NDR zu sehen sein.

Übrigens: Für Beatrice Egli heißt es bald "Back to the Roots". Schließlich sitzen die Schlagersängerin und Dieter Bohlen in der kommenden DSDS-Staffel gemeinsam in der Jury. Ob die Schweizerin, die 2013 selbst bei DSDS gewann, in der Castingshow vielleicht ihren Traummann kennenlernt?