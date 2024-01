Frank Zander nach Kopf-OP aus dem Krankenhaus entlassen

Schlagerlegende Frank Zander ist nach einem schweren Eingriff aus der Klinik entlassen worden. Sohn Marcus Zander wurde derweil eine besondere Ehre zuteil.

Es liegen keine einfachen Tage hinter Frank Zander, seiner Familie und seinen Fans. Der Berliner Kult-Sänger musste sich am Montag in der Charité-Klinik einer gefährlichen Operation am Kopf unterziehen, wie das Berliner Boulevardblatt B.Z. berichtete. Nun soll der 81-Jährige entlassen worden sein.

Derweil erhielt Sohn Marcus Zander (55) das Bundesverdienstkreuz für die Organisation der legendären Berliner "Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose", dessen Schirmherr Frank Zander ist. Alle jüngsten Ereignisse im Hause Zander, lesen Sie in diesem Artikel.

Frank Zander: Eingriff wegen Wasseransammlung im Kopf gut überstanden

Hinter Frank Zander liegt kein erfreulicher Start ins Jahr 2024: Die Ärzte diagnostizierten laut RBB eine akute Hydrocephalus, eine mitunter gefährliche Ansammlung von Wasser im Gehirn, die zu Seh- und Bewusstseinsstörungen führen kann, so die Landesrundkfunkanstalt für Berlin und Brandenburg.

Bereits vor Weihnachten habe Zander über Schwäche und Unwohlsein geklagt und musste sich Untersuchungen im Krankenhaus unterziehen, weshalb die Schlager-Ikone erstmals seit 29 Jahren nicht an seiner berühmten Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige im Hotel Estrel teilnehmen konnte, wie die B.Z. berichtete.

Vertreten wurde er auf der Feier von Sohnemann Marcus Zander, der laut RBB auf der Bühne Klartext sprach: "Mutter hat gesagt: Er bleibt im Bett. Punkt."

Die Schonungsanweisung war wohl eine weise Entscheidung mit Blick auf das, was sich im Neujahr abspielen sollte. Die Ärzte der Charité hätten handeln und Zander Senior am vergangenen Montag operieren müssen, um den Druck im Kopf abzulassen, den der Aufstau von Gehirnflüssigkeit verursacht hatte. Doch wie geht es ihm nun?

Frank Zander: Sohn Marcus Zander gibt Entwarnung - "Vadder ist guten Mutes"

Mittlerweile soll Frank Zander auf dem Weg der Besserung sein, verriet Marcus Zander der B.Z. am Donnerstag: "Ich habe ihn heute Morgen abgeholt in der Charité." Zum Gesundheitszustand seines Vaters ließ er durchblicken: "Der Vadder ist guten Mutes, aber noch ein bisschen fertig von der OP und auch ein bisschen müde. Ja, und so richtig super laufen kann er auch noch nicht." Die vollständige Genesung nehme noch einige Zeit in Anspruch, so der Sohn. Nachuntersuchungen stünden in zwei oder drei Wochen an.

Frank Zander: Bundesverdienstkreuz für Sohn Marcus am Tag der Entlassung

Neben der Entlassung seines Vaters gab es für Marcus Zander am Donnerstag weitere positive Nachrichten. Denn für sein Engagement und seine federführende Organisation der "Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige" wurde er vom Regierenden Bürgermeister Berlins Kai Wegner mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

"Frank Zanders Weihnachtsessen für obdach- und wohnungslose Menschen in unserer Stadt ist eine Berliner Institution. Sein Sohn Marcus ist seit zwei Jahrzehnten der Garant dafür, dass im Vorfeld und am Abend selbst alles optimal läuft", erklärte Wegner vorab in einer Mitteilung.

"Planung und Logistik für zeitweise 3000 Gäste, die Abstimmung mit Helferinnen und Helfern und die Koordination mit Sponsoren – das ist das Geschäft von Marcus Zander hinter den Kulissen", so der amtierende Bürgermeister Berlins.

Übrigens: Weitere Schlager-Urgesteine sind angeschlagen. Drei absolute Ikonen der Schlagerwelt befinden sich sogar zusammen in bayerischer Luxus-Reha.