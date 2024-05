Heino: Sein Reisepass enthüllt besonderes Privileg

Sänger Heino ist seit Jahrzehnten im Schlager, aber auch in anderen Musikgenres, erfolgreich. Mit dabei war immer seine ikonische Sonnenbrille. Auf Instagram zeigt der 85-Jährige nun: Die Sonnenbrille darf er sogar dann aufbehalten, wenn es anderen untersagt ist. Aber wieso sieht man Heino eigentlich nie ohne das Accessoire?

Sänger Heino zeigt seinen Reisepass

Auf seinem Instagram-Kanal "@heino.offiziell" lud der Sänger ein Video hoch, in dem er die Frage beantwortete, ob er seine Sonnenbrille denn wirklich immer trägt. Die humorvolle Antwort: "Natürlich trage ich die Brille immer – sogar auf meinem Pass." Dabei zeigt Heino die Fotoseite seines Reisepasses in die Kamera. Und tatsächlich: Auf dem Foto zu sehen ist ein Heino in rotem Jackett mit schwarzer Sonnenbrille. Daneben erkennt man noch seinen bürgerlichen Namen Heinz Georg Kramm.

In den Kommentaren wurde bereits mächtig spekuliert, wie so etwas möglich sei. Schließlich gibt es in Deutschland strenge Regeln, wie ein biometrisches Passfoto auszusehen hat. Eine der obersten Prioritäten ist dabei, dass die Augen klar zu erkennen sein müssen. Einige Nutzer vermuten hinter dem Foto, das in Heinos Video gezeigt wird, deswegen ein Fake.

Warum trägt Heino immer eine Sonnenbrille?

Um ein Fake handelt es sich in diesem Fall aber nicht. Denn es gibt auch Ausnahmen, in denen man tatsächlich eine Brille mit getönten Gläsern auf dem Passfoto tragen darf – nämlich bei einer Augenerkrankung.

Heino hat die Sonnenbrille zwar zu seinem Markenzeichen gemacht, allerdings ist sie für den Sänger viel mehr als nur ein Accessoire. Seit den 1970er Jahren leidet der gebürtige Düsseldorfer unter der Autoimmunerkrankung Morbus Basedow. Eine Symptomatik dieser Krankheit ist, dass die Augen hervortreten. Aus diesem Grund hat die ausstellende Behörde ihm wohl die Sonnenbrille auf dem Foto gewährt. "Und damit bin ich wohl der einzige Deutsche", schreibt Heino in der Beschreibung des Videos.

Ist eine Sonnenbrille auf dem Passfoto erlaubt?

Ob das wirklich komplett rechtens ist, ist eine andere Frage. Bereits im Jahr 2009 prahlte Heino laut eines Berichtes im Kölner Express damit, dass er seine Sonnenbrille für das damalige Personalausweisfoto aufbehalten durfte. "Der zuständige Beamte sagte, ohne Brille würde mich sowieso niemand erkennen", lautete die Begründung.

Nach den Berichten mehrerer Medien über dieses Privileg, das dem Sänger zugute kommt, äußerte sich schließlich das Innenministerium und stellte klar: "Nach der neuen Mustertafel für den elektronischen Personalausweis ab 2010 sind Sonnenbrillen nicht gestattet." So zitierte der Express damals die Pressemitteilung. Da der Sänger kein starkes Augenleiden habe, gelte für ihn keine Sonderregelung.