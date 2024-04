Schlager-Star Nino de Angelo fährt besonderes Auto mit diesem Kennzeichen - und Fans drehen durch

Schlagerstar Nino de Angelo postet ein Bild von seinem Auto - und seine Fans drehen durch. Doch was für ein besonderes Auto fährt der Jenseits-von-Eden-Sänger?

Auch wenn Nino de Angelo nicht zu den Top 15 der erfolgreichsten Schlagersänger gehört, sein Hit "Jenseits von Eden" aus dem Jahr 1983 ist für viele Schlagerfans noch heute unvergessen. Musikalisch hat sich der 60-jährige Schlagersänger derweil weiterentwickelt, 2021 veröffentlichte er mit dem Album "Gesegnet und Verflucht" sein "Meisterwerk", wie er selbst in einem Interview sagt. Auch als Duett-Partner macht Nino eine gute Figur, etwa jüngst neben Roland Kaiser bei der großen "Giovanni Zarella Show".

Doch auch neben der Musik sorgte der Deutsch-Italiener in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Mittlerweile ist es zwar ruhiger um den heute 60-Jährigen geworden, doch ein paar Exzentriken kann er sich noch immer nicht verkneifen. Erst kürzlich zeigte er in den sozialen Medien sein Traumauto, was seine Fans zum Durchdrehen brachte. Doch welches besondere Auto fährt der Schlagersänger?

Schlagerstar Nino de Angelo fährt Corvette - mit besonderem Kennzeichen

Passend zum milden Februarwetter postete der Schlagersänger am 21. Februar ein Bild bei Facebook, das eine Corvette C3 von hinten in der Waschanlage zeigt. Dazu schrieb de Angelo: "Frühling komm jetzt endlich, die C3 will raus." Der Satz endet mit einem die Zunge ausstreckenden Smiley und einem Heavy-Metal-Gruß.

Nicht nur, dass der 60-Jährige ein schnittiges Oldtimer-Coupé fährt, auch das Kennzeichen hat es in sich. Zu sehen ist folgende Reihung: ND A ***. Ersteres Kürzel steht für die Niederlassung Neuburg an der Donau, oder zusammen mit dem A - also NDA - für: Nino de Angelo. Der Schlagerstar hat das Kürzel als Teil seines Marketing-Konzeptes übernommen. So gibt es im Nino-de-Angelo-Fanshop von der Schirmmütze bis zur Tasse zahlreiche Artikel mit dem NDA-Logo. Der Schlagersänger, der seit mehreren Jahren auf einem Reitgut im Allgäu lebt, hat seine Corvette daher extra mit Neuburg-Kennzeichen ausgestattet.

Nino de Angelo: Auto von Schlagerstar lässt Fans durchdrehen - von Neid keine Spur

Bei den Fans kommt dieser Frühlingsgruß jedenfalls sehr gut an, wie die Kommentarspalte unter dem Bild zeigt: "Boa so ein Auto muss man ja sauber machen, damit man es in den Frühling gut aus fahren kann. Ich wünsche dir Nino allzeit eine gute Fahrt", eine andere Nutzerin ermahnt Nino in fürsorglichem Ton vorsichtig zu fahren, jemand anderes schreibt entzückt: "Heißes Teil. Leckomioooo". Auch das individuelle Kennzeichen wird von den Fans gefeiert: Zu lesen ist "Geiles Nummernschild" oder auch "Geiles Kennzeichen".

Wiederum andere bringen ihre eigene Oldtimer-Leidenschaft zum Ausdruck: "Oh Nino, guter Geschmack. Habe die Gleiche". "Ich habe eine C3 Baujahr 1976. Lady in black heißt sie", schreibt eine weitere Nutzerin. Von Neid kann bei den Fan-Reaktionen auf Ninos Auto nicht die Rede sein.

Schlagerstar Nino de Angelo: Privatinsolvenzen und Schulden

Vielmehr scheinen es die Fans ihm von Herzen zu gönnen. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass es finanziell in der Vergangenheit nicht immer rund lief für den jetzigen Best-Ager, der gegenüber der BILD-Zeitung von Geld-Problemen und zwei Privatinsolvenzen sprach: "Ich habe mir vorgenommen, mit 60 jenseits von Schulden zu sein und das werde ich auch erreichen", hatte er erst im Sommer vergangenen Jahres gegenüber dem Boulevardblatt verlauten lassen.

Dem Schlagerstar fällt damit ein Stein vom Herzen: "Ich bin dann wieder ein freier Mann. Mit meiner zweiten Insolvenz bin ich so gut wie durch. Ich habe da mit Zinsen und Gebühren über eine halbe Million reingeballert. Eine Restschuld-Befreiung wollte ich nicht."

Übrigens: Ein ganz anderes immaterielles Glück erfuhr ein anderer Schlagersänger, der unerwartet mit 83 noch sein 7. Kind bekam.