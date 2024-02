Ohne Anita: Warum Alexandra Hofmann nach der Trennung des Duos glücklich ist

Das Schlagerduo Anita und Alexandra Hofmann ist Vergangenheit. Die ältere Schwester verrät nun ihre Karrierepläne – und, wie sie ihren 50. Geburtstag feiert.

Jahrelang kannte die Musikwelt sie nur zu zweit. Erst als Geschwister Hofmann. Dann als Anita und Alexandra Hofmann. Unter diesen Namen traten die beiden aus Sigmaringen stammenden Schwestern auf, lieferten diverse Schlagerhits und mehr als ein Dutzend Alben.

Sie schenkten der Schlagerwelt Hits wie "Sünde der Nacht" oder "Sommer, Sonne, Holiday" und gewannen die Krone der Volksmusik, die Goldene Stimmgabel und die Schlagerparade der Volksmusik. Anita und Alexandra schienen unzertrennlich.

Mittlerweile aber sind beide solo unterwegs. Im Sommer 2022 ging zunächst die gut drei Jahre jüngere Anita musikalisch eigene Wege, wenige Wochen später auch Alexandra. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag am 11. Februar sprach die zweifache Mutter, die mittlerweile mit Nachnamen Geiger heißt, mit dem Portal schlagerprofis.de über die neuen Erfahrungen.

Alexandra Hofmann über Solo-Karriere: "Möchte meine Lebenserfahrung weitergeben"

Dabei schwärmt Alexandra Hofmann geradezu von ihren neuen Möglichkeiten: "Ich habe jetzt komplett andere Themen, die mich beschäftigen. Ich bin Familienmutter. Ich habe zwei pubertierende Jungs. Ich habe ein Leben, das ich den Leuten weitergeben möchte, meine fast 50 Jahre Lebenserfahrung."

Ihr Leben sei bislang sehr bewegt gewesen: "Da war einfach alles dabei. Das war nicht nur eitel Sonnenschein. Über die Jahre habe ich gelernt, dass beide Seiten dazu gehören. Ich bin aber ein optimistischer Mensch. Und das möchte ich meinem Publikum gerne weitergeben."

Auch wenn sie bereits bei Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" vor mehreren Millionen TV-Zuschauern dabei sein durfte, legt es Geiger nicht auf die große Popularität an, will eher bei sich bleiben. "Es ist mir nicht wichtig, punktuell mal eben ganz hoch in die Charts zu kommen, sondern einfach selbstbestimmt zu bleiben", stellt sie klar.

Alexandra Hofmann über ihre Musik: "Nicht nur Mainstream-Schlagersongs veröffentlichen"

Über ihr Album "Grün" sagt sie: "Mit meiner CD wollte ich auch eine Botschaft transportieren. Nicht nur Mainstream-Schlagersongs veröffentlichen, bei denen ich von Haus aus weiß – egal wo – die laufen ohnehin." Wohl auch deshalb hat Geiger ein eigenes Label gegründet: "Wenn ich eine Idee habe, möchte ich keinen langen Apparat hinter mir haben, der mich vielleicht ausbremst. Wenn die Idee da ist, kann ich sie umsetzen."

Während der gemeinsamen Jahre mit Schwester Anita konnte sie sich nicht annähernd so entfalten: "Wir unter uns als Schwestern mussten da natürlich schon einen Kompromiss finden, wenn wir schon komplett unterschiedlich ticken. Wir sind zu zweit. Wir haben unterschiedliche Stimmen. Da muss die eine Stimme sich schon ein bisschen an die andere anpassen." So hätten sich beide 35 Jahre lang entgegenkommen müssen. Ähnlich hatte sich sie bereits in einem Interview mit dem Südkurier geäußert.

Jetzt also gibt es Alexandra Geiger alias Alexandra Hofmann – so ihr Name als Musikerin – pur. Ein besonderes Kompliment hat sie noch für ihre beiden Söhne übrig: "Es stimmt übrigens nicht, dass die Sorgen bei den Kindern im Alter größer werden – Motto 'kleine Kinder, kleine Sorgen – große Kinder, große Sorgen'. Es wird immer schöner und tiefer. Sie heranwachsen zu sehen – das ist ein Traum."

Anita Hofmann über gemeinsame Auftritte: "Wird nie mehr so sein"

Während die ältere der Schwestern die Entscheidung zur Solo-Karriere also keinesfalls zu bereuen scheint, gab Anita Hofmann zuletzt im Interview mit dem Südkurier zumindest zu, wie schwer ihr die Trennung fällt: "Es war nicht einfach für mich, anfangs damit klarzukommen, solo weiterzumachen. Alles war neu und anders, ich musste mich erst einmal sortieren. Es gab immer wieder dieses Wechselbad der Gefühle, und natürlich kamen auch Existenzängste auf."

Zugleich betonte die 46-Jährige aber, dass das Ende des Hofmann-Duos auf der Bühne endgültig sein soll: "Viele Fans dachten, jede macht jetzt ihre Solo-Karriere, aber dann gibt es auch wieder gemeinsame Auftritte als Duo. Aber das wird nie mehr so sein."

Eine gute Möglichkeit, die gemeinsamen Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen, könnte Alexandras 50. Geburtstag bieten. Der wird nach deren Plänen relativ unspektakulär gefeiert: "Für mich ist so etwas wie ein Lagerfeuer genial mit Stockbrot, Kesselgulasch und Glühwein trinken. Mottoparty mitten in der 'Fasnet'. Da haben sich alle darauf eingelassen – darauf freue ich mich mega – bodenständig, mit Freunden und Familie."