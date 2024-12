Schlank ohne Diätstress: Abnehmen mit sechs einfachen Gewohnheiten

Wie ein gesundes Gewicht halten, ohne sich ständig zu limitieren oder zu kontrollieren? Das ist wohl eine der am häufigsten gestellten Gesundheitsfragen. Alle möglichen Magazine, Firmen und Ratgeber geben teils sinnvolle, teils abstruse Tipps zum Abnehmen und machen Versprechungen, wie es mit ihrem Produkt ganz ohne Stress klappt. Auch eine Studie hat sich nun damit beschäftigt, wie man sich ideal ernährt für das gesunde Gewicht. Was die Studie zeigt und wie man die Ergebnisse anwendet, erfahren Sie hier.

Schlank ohne Diätstress: Was hat die Studie herausgefunden?

Im internationalen Ernährungswissenschaftsjournal Nutrients ist im Juli 2024 eine Studie mit dem Titel „Is There an Ideal Diet? Some Insights from the POUNDS Lost Study“ erschienen. Die Forschenden stellen die Frage: Gibt es die ideale Ernährungsweise zum Abnehmen? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Louisiana State University, der Tulane University und der Harvard University ist aufgefallen, dass Studien zu Ernährungsweise und Diäten sich immer wieder in ihren Ergebnissen widersprechen. Deshalb haben sie in einem zweijährigen Versuch getestet, wie effektiv unterschiedliche Diäten mit verschieden hohen Anteilen von Proteinen und Fett in der Ernährung zum Abnehmen sind.

Dafür wurden die 811 Teilnehmenden in vier Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe wurde eine Ernährungsweise zugewiesen, in der die Protein- und Fettanteile variierten. Das Ergebnis: „Die Teilnehmenden haben durchschnittlich sechs Kilo Körpergewicht in sechs Monaten verloren“, heißt es in der Studie. Sie betont, dass eine Reihe genetischer und anderer Faktoren das Abnehmverhalten beeinflussen und deshalb verschiedene Ernährungsweisen und Diäten bei verschiedenen Menschen von Vorteil sein können. Aber aus den Daten der Studie ließen sich Erkenntnisse ableiten, die Hinweise darauf geben können, wie man seine Ernährung individuell anpassen kann.

Schlank ohne Diätstress: Wie ernährt man sich laut Studie richtig?

Zu den Erkenntnissen der „POUNDS Lost“-Studie gehören folgende Punkte: Teilnehmende, die folgende Gewohnheiten hatten, – und am besten so viele davon wie möglich gleichzeitig – haben in der Studie mehr abgenommen als andere:

mehr Protein: die Teilnehmenden in der proteinreichen Gruppe haben am meisten Gewicht verloren. Und zwar dreimal so viel, wie die Gruppe mit der proteinärmsten Ernährung. Aber Achtung: Sogenannte „Eiweiß-Diäten“ sehen Ernährungsexpertinnen und Experten oft kritisch, schreibt die AOK . Vor allem, so die Krankenkasse, wenn es sich um tierisches Eiweiß handelt, denn das kann schlecht für die Gesundheit sein.

mehr Ballaststoffe: Menschen, die mehr Ballaststoffe zu sich genommen haben, haben fast doppelt so viel Gewicht verloren, wie Teilnehmende mit dem geringsten Ballaststoffgehalt in der Nahrung.

weniger verarbeitete Produkte: Verarbeitete Lebensmittel enthalten oft appetitanregende Geschmacksverstärker, mehr Zucker und weniger Nährstoffe, als andere Speisen. Auch in der Studie nahmen Menschen, die häufiger verarbeitete Produkte aßen, weniger ab.

vielfältige Ernährung: Teilnehmende der Studie, die eine große Vielfalt an Obst, Gemüse, Nüssen, Getreide und Hülsenfrüchten gegessen haben, haben mehr Körperfett verloren. Die Studienautorinnen und Autoren vermuteten, dass diese Menschen ihre Diät besser eingehalten haben, weil sie mehr Freude daran hatten. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) schreibt: Eine vielfältige Ernährung ist die Grundlage für ein gesundes Leben und kann von keiner Diät ersetzt werden.

mehr Bewegung und Sport: Je mehr sich die Teilnehmenden der Studie bewegt haben, umso mehr Gewicht haben sie verloren. Das konnte anhand von Daten aus Schrittzählern ermittelt werden, die allen von ihnen ausgehändigt wurden.

besserer Schlaf: Schon andere Studien haben ergeben, dass guter Schlaf wichtig für den Cortisol- und Blutzuckerspiegel sind und so für erfolgreiches Abnehmen unverzichtbar ist . Auch in der „POUNDS Lost“-Studie beobachtete man bei gutem Schlaf schneller sinkende Körperfett-Level.

