Feinstaub in Deutschland: Werte überschreiten kritische Grenzwerte deutlich

Frankfurt, Berlin Stuttgart: Viele Wetter-Apps zeigen gerade einen dicken roten Balken an, wenn es um die Luftqualität geht. Meist mit der Information, die Luft sei derzeit „schlecht“. Der Grund dafür ist die derzeitige Wetterlage. Durch sie können Schadstoffe in der Luft nicht abziehen. Stattdessen sammeln sie sich wie unter einer Glocke in den Niederungen und Städten, berichtet etwa das Erste.

Hoch Beate führt derzeit zu schlechter Luftqualität

Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt, warum das Hoch Beate aktuell zu den schlechten Luftwerten führt: „Es fehlt an Wind, und die Luftmassen stehen förmlich still, wodurch Schadstoffe nicht abtransportiert werden. In Sachen Feinstaubbelastung herrscht aktuell sozusagen die höchste Warnstufe Lila.“ Vor allem grenznahe Regionen Deutschlands leiden unter der Belastung, da ein Teil des Feinstaubs aus den Nachbarländern herüberzieht.

Die Echtzeit-Karte des Luftqualitätsindex auf der Webseite aqicn.org, zeigt eine Übersicht für Deutschland, aber auch andere Länder. Beim Blick auf die Karte wird klar, besonders im Landesinneren Deutschlands tummeln sich derzeit die Höchstwerte. Dort messen die Spitzenreitern 144 Mikrogramm pro Kubikmeter (Landau in der Pfalz) und 140 Mikrogramm pro Kubikmeter (Limburg an der Lahn). Auch sagt Jung, dass die Feinstaubwerte in dieser Woche ein besorgniserregendes Niveau erreichen. Die Grenzmarke von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter werde vielerorts überschritten, und unsere Nachbarländer seien noch stärker betroffen.

Ab welchem Index ist die Luftqualität bedenklich?

Bis zum Wert 50 ist laut aqicn.org die Rede von guter Luftqualität. Bis 100 Mikrogramm pro Kubikmeter wird sie als mäßig eingestuft. Der derzeit in Deutschland häufig gemessene „schlechte“ Wert, liegt zwischen 101 und 150. Es sei für sensible Gruppen ungesund. Die breite Öffentlichkeit betreffe dies aber nicht. Dennoch raten Experten, körperliche Anstrengungen zu vermeiden und Wohnräume gut abzudichten, um die Belastung zu minimieren.

Darüber hinaus lassen sich derzeit vor allem hohe Werte im Ausland ablesen, etwa in Polen. Dort kratzen die Werte an der 200er-Marke. Dann kann die schlechte Luft bei jedem und jeder zu gesundheitlichen Auswirkungen führen. Bei Menschen sensibler Gruppen kann es sogar zu schwerwiegenderen gesundheitlichen Auswirkungen kommen, heißt es auf der Webseite.

Icon Vergrößern Ein schwerer Smog-Schleier die Innenstadt von Katowice (Polen). Foto: Andrzej Grygiel, dpa/PAP (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ein schwerer Smog-Schleier die Innenstadt von Katowice (Polen). Foto: Andrzej Grygiel, dpa/PAP (Archivbild)

Besserung der Feinstaubbelastung in Sicht

Doch es ist Besserung in Sicht. „Ab Donnerstag wird es in Deutschland deutlich windiger, nasser und wechselhafter“, sagt Jung. Hoch Beate verabschiedet sich, und Tiefdruckgebiete bringen die dringend benötigte Bewegung in die Atmosphäre. Die stehenden Luftmassen werden ordentlich durchgemischt, und der Feinstaub kann endlich abtransportiert werden.