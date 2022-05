A7 bei Lottorf: Hausspinne seilt sich während der Fahrt im Auto ab

Eine Webspinne hat auf der A7 im Kreis Schleswig-Flensburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die große Hausspinne seilte sich während der Fahrt in einem Auto hab.

Eine Webspinne, auch Hausspinne genannt, hat am Montagmorgen auf der Autobahn A7 bei Lottorf (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, entdeckte eine Autofahrerin die riesige Spinne während ihrer Fahrt auf der A7 in Richtung Norden. Die Webspinne seilte sich gerade vom Dachhimmel ab.

Riesige Webspinne im Auto: Frau hält auf der A7 an und ruft die Polizei

Die Frau hielt auf dem Seitenstreifen der A7 an und rief den Polizeinotruf, weil sie die Fahrt mit der Spinne im Auto nicht fortsetzen wollte. Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Norden rückten an. Sie fingen die ungefährliche, allerdings fast handflächengroße Spinne ein und entließen sie in die Freiheit. Bei der Spinne handelte es sich um die riesige Hausspinne "Eratigena duellica", oder Webspinne. (AZ)

Lesen Sie dazu auch