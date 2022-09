Bus-Streik in Schleswig-Holstein beginnt – diese Fahrten fallen aus

In Schleswig-Holstein hat am Freitagmorgen ein landesweiter Bus-Streik begonnen. Er soll sich über zwei Tage hinziehen. Zahlreiche Fahrten fallen aus.

Nicht nur bei der Lufthansa kommt es heute zum Streik: Am Freitagmorgen hat ein landesweiter Warnstreik im privaten Busgewerbe von Schleswig-Holstein begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 2.000 Beschäftigten der Branche zu der befristeten Niederlegung der Arbeit aufgefordert. Dabei handelt es sich unter anderem um Angestellte bei dem Unternehmen Autokraft. Die Verdi hatte ein Angebot des Omnibusverbandes Nord (OVN) am Donnerstag als "unzureichend" bezeichnet.

Bus-Streik in Schleswig-Holstein: Diese Fahrten fallen aus

Der Warnstreik soll sich über zwei Tage erstrecken, also auch noch am Samstag beibehalten werden. Laut Verdi-Verhandlungsführer Sascha Bähring wird der Bus-Streik in Schleswig-Holstein weite Teile des Landes betreffen. Zahlreiche Fahrten fallen aus. Laut einem Sprecher der Verdi sollen vor allem Fahrten auf dem Land betroffen sein. Das dürfte sich am Freitag auch auf den Schülerverkehr auswirken. Auf der Website von DB Regio Bus Nord kann eingesehen werden, welche Fahrten stattfinden und welche ausfallen. Die folgenden Gebiete sind betroffen:

Dithmarschen

Flensburg

Kiel

Lauenburg

Nordfriesland

Ostholstein

Plön

Rendsburg-Eckernförde

Schleswig-Flensburg

Segeberg

Steinburg

Stormarn

Gründe für Bus-Streik in Schleswig-Holstein am Freitag und Samstag

Der Omnibusverband Nord gibt an, dass es unklar ist, wie viele Unternehmen vom Warnstreik beeinträchtigt werden. Die Anzahl wird davon abhängen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in privaten Busunternehmen organisiert sind. Eines ist dabei klar: Die Fronten sind verhärtet.

Den Hintergrund des Streiks stellt ein Tarifkonflikt dar, welcher sich rund um den Omnisbusverband Nord abspielt. Der Verband vereint mehr als 100 Busunternehmen unter einem Dach. Die Forderung der Verdi ist, dass der Stundenlohn von Busfahrern um 1,95 Euro angehoben und der Stundenlohn der Werkstattmitarbeiter um 3,90 Euro erhöht wird. Diese Forderungen lehnt der Omnibusverband ab. Stattdessen bot der Arbeitgeber eine Lohnerhöhung um 8,5 Prozent im Jahr 2022 an. Das Angebot umfasst auch einen Inflationszuschuss von 300 Euro.

Das Angebot wird von der Gewerkschaft als eine "Provokation" angesehen. Das wiederum stößt auf Unverständnis beim Omnibusverband, der alle Vorwürfe zurückweist. "Wir hätten uns gewünscht, dass sich ver.di auch inhaltlich mit dem bereits nachgebesserten Angebot auseinandersetzt und die dahinterstehende Wertschätzung erkennt", wird Verhandlungsführer Klaus Schmidt in einer Mitteilung des Verbandes zitiert.