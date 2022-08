"Schloss Goldbach – Promis viel zu nah": Sendetermine und Darsteller

Hier gibt es die Infos zu Sendeterminen, Wiederholung und Darstellern bei der neuen Sketch-Comedy "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah".

Wie geht es wohl bei den Promis privat zu, wenn sie sich entspannen wollen? Auch wenn Reality-TV mit prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern uns teilweise Eindrücke in das Innenleben der Stars und Sternchen verschaffen kann, sind diese TV-Formate manchmal gescripted oder die Protagonisten verstellen sich - man weiß ja schließlich, dass die Kameras da sind und hat im Normalfall einen Ruf zu verlieren.

Einen Einblick in den Versuch zu relaxen zeigt "Schloss Goldbach – Promis viel zu nah": In der Sketch-Comedy-Serie parodieren Schauspielerinnen und Schauspieler bekannte Persönlichkeiten Deutschlands. Ob deren Interpretationen fernab der Realität sind oder nur an der Oberfläche kratzen, das wissen am Ende nur die Parodierten selbst...

Was wir allerdings wissen und gerne mit Ihnen teilen, sind die Informationen zu Sendeterminen, Darstellerinnen und Darstellern sowie zur "Übertragung von Schloss Goldbach – Promis viel zu nah" in Free-TV und Live-Stream.

Video: wetter.com

Worum geht es bei "Schloss Goldbach – Promis viel zu nah"?

Schloss Goldbach ist ein idyllischer Rückzugsort, den Prominente für verschiedenste Zwecke nutzen: Meditation, Musiktherapie, Gesprächsrunden oder Wellness-Anwendungen sollen den Stress mindern und auf den nervenaufreibenden Alltag als Person in der Öffentlichkeit vorbereiten. Wir dürfen Carsten Maschmeyer dabei zusehen, wie er seine "Vroni" sucht. Karl Lauterbach und Markus Lanz intensivieren ihre Beziehung, die sich bei den zahlreichen gemeinsamen Talkshow-Runden zwischen den beiden entwickelt hat. Außerdem sind unter anderem dabei: Bergdoktor Hans Sigl, Evelyn Burdecki und Verona Pooth.

Der Cast muss für jeden Charakter mehrere Stunden in die Maske, um möglichst nah am Original zu sein.

Wann sind die Sendetermine der Sketch-Comedy "Schloss Goldbach – Promis viel zu nah"?

Die neue Parodie-Sendung kommt immer direkt im Anschluss an "Paar Love" mit Ralf Schmitz, mittwochs um 23.00 Uhr beziehungsweise 22.55 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die Sendetermine von "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah":

Folge 1: Mittwoch, 27. Juli, 23.00 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 3. August, 22.55 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 10. August, 23.00 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 17. August, 23.00 Uhr

Wer sind die Darstellerinnen und Darsteller bei "Schloss Goldbach – Promis viel zu nah"?

Da sich die Rollen von Folge zu Folge unterscheiden, gibt es keine Besetzung im herkömmlichen Sinne. Daher listen wir Ihnen nur die Schauspielerinnen und Schauspieler von "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" auf:

Marti Fischer

Katrin Ingendoh

Luisa Wietzorek

Michael Meichßner

Khalid Bounouar

Jenny Bins

Tobias John von Freyend

Ein Teil der Besetzung von "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah": (v.l.n.r.) Michael Meichßner; Hennes Fels; Luisa Wietzorek; Jonas Krautenburger Foto: Willi Weber / Sat.1

Wo wird "Schloss Goldbach – Promis viel zu nah" übertragen?

Die Sendung wird immer auf Sat.1 zu sehen sein. Um den Live-Stream zu nutzen, müssen Sie sich vorher anmelden.

Gibt es Wiederholungen von "Schloss Goldbach – Promis viel zu nah"?

Am Samstag direkt im Anschluss an die Erstausstrahlung kommt "Schloss Goldbach – Promis viel zu nah" erneut im linearen Fernsehen in der Wiederholung.

Das sind die bisher bekannten Wiederholungstermine:

6. August, 2.25 Uhr

13. August, 3.40 Uhr

Alternativ können Sie auch auf die Mediathek zurückgreifen, allerdings müssen Sie sich erneut anmelden.

(AZ)