Muskelverletzung: Eintracht vorerst ohne Kristensen

Eintracht Frankfurt muss für unbestimmte Zeit auf Rasmus Kristensen verzichten. Der dänische Nationalspieler hat im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (1:3) eine Muskelverletzung erlitten und fehlt den Hessen damit auch zum Auftakt der Champions League am Donnerstag gegen Galatasaray Istanbul.

Der 28 Jahre alte Außenverteidiger hatte sich die Verletzung bereits in der zehnten Minute ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. Wie lange Kristensen ausfällt, ist offen.