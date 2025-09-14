Icon Menü
Schmerzhafter Ausfall: Muskelverletzung: Eintracht vorerst ohne Kristensen

Schmerzhafter Ausfall

Muskelverletzung: Eintracht vorerst ohne Kristensen

Im Spiel bei Bayer Leverkusen muss Eintracht Frankfurts Defensivspieler Rasmus Kristensen früh vom Platz. Nun ist die Diagnose da.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rasmus Kristensen fehlt Eintracht Frankfurt wegen einer Muskelverletzung auf unbestimmte Zeit.
    Rasmus Kristensen fehlt Eintracht Frankfurt wegen einer Muskelverletzung auf unbestimmte Zeit. Foto: Federico Gambarini/dpa

    Eintracht Frankfurt muss für unbestimmte Zeit auf Rasmus Kristensen verzichten. Der dänische Nationalspieler hat im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (1:3) eine Muskelverletzung erlitten und fehlt den Hessen damit auch zum Auftakt der Champions League am Donnerstag gegen Galatasaray Istanbul.

    Der 28 Jahre alte Außenverteidiger hatte sich die Verletzung bereits in der zehnten Minute ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. Wie lange Kristensen ausfällt, ist offen.

