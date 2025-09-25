Parolen an SPD-Büro – Staatsschutz ermittelt in Kassel

Nach Schmierereien und Sachbeschädigungen an einer SPD-Geschäftsstelle in Kassel ermittelt der Staatsschutz. Wie die Polizei mitteilte, besprühten Unbekannte das Gebäude in der Kasseler Innenstadt am frühen Morgen großflächig mit mehreren Schriftzügen. Die Schmierereien stünden im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt - auf die Fassade wurden Parolen wie «Free Gaza», «Free Palestine» und «Kriegstreiber» gesprüht. Auch mehrere Fensterscheiben und eine Glastür seien mit Steinen beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

Ermittler suchen Zeugen

In dem Gebäude ist die Geschäftsstelle des SPD-Bezirks Hessen-Nord sowie des Unterbezirks Kassel-Stadt untergebracht. Der scheidende Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Nord, Kulturminister Timon Gremmels, kritisierte die Tat in einer Stellungnahme: «Anschläge auf Parteien in Deutschland sind das falsche Mittel, um auf die humanitäre Katastrophe in Gaza aufmerksam zu machen. Das hilft den Menschen vor Ort überhaupt nicht.» Gremmels hatte angekündigt, auf dem SPD-Bezirksparteitag an diesem Samstag (27. September) in Baunatal nach sechs Jahren nicht erneut als Vorsitzender kandidieren zu wollen.

Schätzungen zufolge entstand nach Polizeiangaben an dem Gebäude ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die unbekannten Täter seien männlich und mit Kapuzenjacken bekleidet gewesen. Nach nur wenigen Minuten hätten sie die Flucht ergriffen. Wegen der «erkennbaren politischen Tatmotivation» habe der Staatsschutz bei der Kriminalinspektion des Polizeipräsidiums Nordhessen die Ermittlungen übernommen, hieß es.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder möglicherweise Hinweise auf die Täter geben können. Sie sind gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Auch die Eingangstür einer SPD-Geschäftsstelle in Kassel wurde besprüht und beschädigt. Foto: Nicole Schippers/dpa

Wegen der Schmierereien und der Sachbeschädigungen ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Foto: Nicole Schippers/dpa