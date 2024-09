Sänger Schmyt äußert sich auf Instagram zu Gewaltvorwürfen

Der Instagram-Account des Sängers Schmyt ist leer gefegt. Nur ein einzelner Videobeitrag ist noch sichtbar. „Ich muss mit Euch über was Privates reden“ beginnt der 41-Jährige, der gebürtig Julian Paul von Dohnányi heißt, das fast 10-minütige Video. Eigentlich ging es bei dem Sänger, der unter anderem wegen Lieder wie „Gift“ an der Seite von Rapper Rin bekannt ist, immer nur darum: die Musik. Bis jetzt. Derzeit läuft gegen Schmyt ein Ermittlungsverfahren wegen häuslicher Gewalt. In seinem Videostatement macht er am Samstag die Vorwürfe gegen sich selbst öffentlich.

Schmyts Ex-Partnerin wirft ihm Gewalt vor

Dem Spiegel liegt die Strafanzeige, ein Krankenhausbericht und eine Zeugenaussage vor. Daraus gehe hervor, dass sich die mutmaßliche Tat bereits vor gut einem Jahr ereignet haben soll, in der Nacht zum 1. August 2023. Schmyts Partnerin habe der Polizei gesagt, dass sie in der Nacht durch ein „schmerzendes und drückendes Gefühl ruckartig aufgewacht“ sei. Sie werfe dem Sänger vor, sie geschlagen zu haben. In einem Notaufnahmebrief habe ein Arzt einen „Schlag auf die rechte Wange“ und „einen weiteren Schlag gegen den rechten Oberarm“ protokolliert.

Doch die Ex-Partnerin nährte selbst Zweifel an der Version aus der Strafanzeige. In einer Vernehmung am 30. August 2023 habe sie nicht mehr von Schlägen gesprochen. Damals habe sie gesagt, ihr Partner habe sie „gedrückt“. In den Akten habe sie zudem angegeben, dass es bei Schmyt „in den letzten vier Monaten zu Verhaltensänderungen“ gekommen sei und er „mit Aggressionsproblemen zu kämpfen“ gehabt habe. Gegenüber der Polizei sagte sie aber, sie könne sich nicht vorstellen, dass ihr Mann ihr „böswillig“ so etwas antun würde.

Schmyt gesteht Beziehungsprobleme und macht Vorwürfe öffentlich

„Ich komme gerade aus einer Beziehung, die sehr ungesund war, in der ich mich habe kontrollieren und reduzieren lassen“, erklärt der 41-Jährige, der sein Privatleben eigentlich stets unter Verschluss hielt. Elf Jahre lang führte der Sänger eine Beziehung mit der laut ihm deutlich älteren Frau, mit der er auch eine Tochter bekam. Schmyt erklärt auch, dass zu einer ungesunden Beziehungsdynamik aber auch „immer zwei Menschen“ gehören.

Als Schmyt den Entschluss fasste, die Beziehung zu beenden und auszuziehen, habe die Ex-Partnerin „die Geschichte inszeniert, dass ich sie schlafwandelnd so fest ins Gesicht gedrückt haben soll, dass dabei ein blauer Fleck entstanden sein soll.“ Diesen Vorwurf soll sie genutzt haben, um ihn zurück unter ihre Kontrolle zu bekommen und ihn zur Paartherapie zu zwingen. Zudem soll sie gedroht haben, ihm die gemeinsame Tochter zu entziehen und diese allein großzuziehen. Die mutmaßliche Tat liegt nach Spiegel-Recherchen etwa ein Jahr in der Vergangenheit.

Zuvor sei seine Ex-Partnerin zum „Gatekeeper“ seines Lebens geworden, soll etwa kontrolliert haben, wer Zugang zu dem Sänger hatte. „Egal, wohin ich mich drehte, irgendwann war ich umzingelt von meiner eigenen Beziehung“, erklärt der 41-Jährige. Irgendwann habe er sich danach gesehnt, nicht mehr reduziert zu werden, sei sich selbst untreu geworden. „Dafür schäme ich mich sehr“, gibt er zu.

Schmyt berichtet vom Gerichtsprozess und Anschuldigungen gegen ihn: Er soll etwa laut seiner Ex-Partnerin drogensüchtig sein und eine Gefahr für die Tochter darstellen. Rückblickend bezeichnet er diese Zeit als „die schwerste meines Lebens“. Die Drogentests seien negativ ausgefallen, demnach könne er wieder Kontakt zu seiner Tochter haben. Seitdem nähmen allerdings ihre Drohungen zu, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Sänger Schmyt: „Ich will nicht mehr erpresst werden“

Den Grund, weshalb Schmyt sich dazu entschlossen hat, die Vorwürfe selbst zu veröffentlichen, erklärt er so: „Ich kann nicht sagen, dass mir egal ist, was ihr denkt. Aber es ist nicht der Hauptgrund, wieso ich das hier mache. Der Hauptgrund ist, dass ich mein Leben zurück haben will, dass ich mich befreien muss und nicht mehr erpresst werden will.“