Holzhaus und Tischkicker bei Zoll-Auktion zu ersteigern

Ein Holzhaus und ein Tischkicker mit Promi-Signatur sind bei einer Internet-Auktion des Hauptzollamtes Gießen zu ersteigern. Die Versteigerung laufe bis zum 7. August, teilte das Hauptzollamt Gießen mit.

«Dass wir in der Zoll-Auktion ein "Haus" versteigern, ist schon außergewöhnlich», heißt es weiter. Eine Versteigerung von Immobilien sei aus rechtlichen Gründen eigentlich nicht möglich. «Über Zoll-Auktion werden nur bewegliche Sachen veräußert.» Als solche werde das zweigeschossige Holzhaus aber kategorisiert, da es nicht mit dem Boden verbunden sei.

Das Mindestgebot für das Gebäude mit mehr als 900 Quadratmetern Fläche und 22 Zimmern, das zuvor unter anderem als Verwaltungsgebäude diente, liege bei 3.000 Euro. Es stehe im Marburger Stadtteil Cappel und sei in einem guten Zustand, erklärte der Zoll.

Tischkicker mit Signatur von Toni Kroos

Die Stadt Greifswald bietet über die Internet-Auktion des Hauptzollamtes Gießen ebenso ein besonderes Stück an: einen Tischkicker, auf dem Toni Kroos vor einigen Wochen spielte und den er im Anschluss signierte. Der Kicker startet laut Angaben des Hauptzollamtes Gießen bei einem Mindestgebot von 2.000 Euro.

In der Regel fließt der Erlös der Zoll-Auktionen laut Hauptzollamt Gießen in die Staatskassen. Der Erlös dieser Auktionen werde in die Förderung des Kinder- und Jugendsports investiert. Die öffentliche Verwaltung versteigert übrigens über den Zoll hinaus seit mehr als 20 Jahren gepfändete, beschlagnahmte und ausgesonderte Sachen in einer öffentlichen Online-Auktion im Internet. Die Internet-Auktion des Zolls ist bundesweit einzigartig. Es gibt sie nur beim Hauptzollamt Gießen am Standort Bad Hersfeld.