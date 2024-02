Schnee auf Mallorca heute: Hält der Wintereinbruch an?

Ein Sturmtief bringt Schnee bis in die mittleren Lagen von Mallorca. Die Temperaturen sollen vorerst weiter purzeln. Schneit es nächste Woche sogar am Ballermann?

Wer mal eben dem verregneten und bewölkten Spätwinter hierzulande durch eine spontane Urlaubsreise nach Mallorca entfliehen will, erlebt ein böses Erwachen.

Denn auf der Lieblingsinsel der Deutschen liegt derzeit Schnee. Aktuell sind zwar nur die Höhenlagen betroffen, doch das könnte sich Ende der Woche ändern. Bringen Regen und abkühlende Temperaturen etwa schon bald Schnee auf den Ballermann? Hier lesen Sie die Wetter-Prognose für Mallorca.

Schnee auf Mallorca heute: Schneefallgrenze derzeit bei 1200 Metern

Schneetreiben auf der mediterranen Lieblingsinsel der Deutschen? Was wie ein Scherz klingt, ist derzeit in manchen Gebieten auf Mallorca Wirklichkeit. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, ist etwa die Gebirgskette Serra de Tramuntana im Nordwesten der Insel, die übrigens zu den Top-Sehenswürdigkeiten auf Mallorca gehört, aktuell von vier Zentimetern Schnee bedeckt.

Die Zeitung bezieht sich hierbei auf den Meteorologen Alberto Darder Rosell, der die Wetterstation auf Mallorcas höchstem Berg, dem Puig Major (1436 Meter), leitet und auf X (ehemals Twitter) ein Video postete, das ihn im dichten Schneetreiben zeigt.

Laut den Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet liegt die Schneefallgrenze auf Mallorca dank eines Sturmtiefs derzeit bei 1200 Metern.

Schnee auf Mallorca: Milde Temperaturen machen Schneefall in den Tieflagen unwahrscheinlich - noch

Für Schnee in den Tieflagen Mallorcas sind die Temperaturen dagegen derzeit noch zu mild. Laut wetterdienst.de ist es aktuell (29. Februar) zwar frühlingshaft warm bei 16 Grad und Sonnenschein, doch schon ab morgen sollen die Temperaturen bei hoher Niederschlags-Wahrscheinlichkeit deutlich abkühlen. Zum 1. März ziehen Wolken auf und die Temperaturen purzeln auf maximal 13 Grad. Der Wetterdienst Aemet beziffert die Schneefallgrenze dann nur noch auf 1000 Meter.

Schnee auf Mallorca aktuell: Hält der Wintereinbruch an?

Die kalte Luft sorgt zudem dafür, dass der Schnee auf Mallorca sich nun auch in mittlere Lagen vorwagen kann. Meteorologe Dominik Jung von wetternet.de berichtet aktuell von Schnee in mittleren Lagen ab 600 bis 700 Metern. "Der Winter steckt auf Malle fest", so die kurz- bis mittelfristige Prognose des Wetter-Experten zur Lage auf der Insel.

Schnee auf Mallorca: Temperatursturz Ende der Woche - Flocken dann am Ballermann möglich?

Ob der Schnee im März auch in den tieferen Lagen Mallorcas und sogar am Ballermann niedergehen wird, ist dagegen noch nicht abzusehen. Von einem weiteren prognostizierten Temperaturabfall ist von den Wetterportalen derzeit allerdings nichts zu hören. Im Gegenteil, wetter.com sieht die Temperaturen im 16-Tage-Trend wieder auf bis zu 20 Grad hochklettern. Urlauber, die sich im März eine Auszeit von einem möglichen Winter-Comeback hierzulande nehmen wollen, können also aufatmen.