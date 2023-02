Skifahren im Allgäu: Wie ist die Schneelage am Wochenende, 4. und 5. Februar 2023?

Wie ist die Schneelage im Allgäu?

So wirklich schneesicher ist es für Wintersportlerinnen und -sportler in dieser Saison nicht. Mal sind weite Teile Bayerns eingeschneit, dann schneit es wieder eine Zeit lang nicht. Im Allgäu haben noch längst nicht alle Lifte geöffnet.

Doch reicht der Schneefall trotzdem aus für ein langes Skifahr-Wochenende? Hier ist die Prognose für den 4. und 5. Februar 2023.

Skifahren am Wochenende im Allgäu? Wetterprognose kündigt viel Schneefall an

Bis zum Wochenende soll es zumindest ein bisschen schneien. Am Freitag, 3. Februar 2023, soll der Schneefall jedoch wieder aufhören. Am Samstag, 4. Januar 2023, ziehen zwar Schnee- und Regenwolken über das Allgäu, allerdings klettern die Temperaturen auf bis zu sieben Grad.

Und auch am Sonntag, 5. Januar 2023, bleibt es weiter mild. Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt den Himmel, und auch die Temperaturen steigen auf sechs Grad. Damit scheinen es auch an diesem Wochenende nicht die idealen Pulverschnee-Bedingungen zu werden.

Wintersport im Allgäu: Liftbetreiber öffnen für Skifahrer ihre Pforten

Zwar sind die Bedingungen nicht gerade optimal zum Skifahren, dennoch können sich Wintersportfans freuen: Viele Pisten im Allgäu werden beschneit und sind zum Ski- und Snowboard-Fahren freigegeben.

In den vergangenen Wochen haben immer mehr Betreiber ihre Lifte geöffnet - dank der Beschneiung. Aber es gibt auch andere alternativen zum Kunstschnee: In Skigebieten wie Hocheck in Oberaudorf kann neuerdings auch auf Kunststoffmatten Ski gefahren werden. Ein Vorteil, wenn nicht genügend Schnee vorhanden ist. Und vielleicht ist dies auch angesichts des Klimawandels die Zukunft des Wintersports.

Wem es an diesem Wochenende jedoch zu warm zum Ski- und Snowboard-Fahren ist, kann auch auf andere Wintersportarten wechseln. Mancherorts dürfte der Schnee auch zum Rodeln reichen. Aber auch eine Wanderung ist in vielen Orten möglich.

Zum Montag, 6. Februar 2023, soll es allerdings wieder schneien. Zumindest in Alpennähe. Auch für die weitere Woche sind Schneefälle angekündigt.