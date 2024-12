Wetterdienst kündigt Schnee zum Wochenstart in Bayern an

Nach den leicht milderen Temperaturen am Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) kaltes Wetter und stellenweise Glatteis für Anfang kommende Woche angekündigt. Bereits in der Nacht zum Montag würden die Temperaturen der Behörde zufolge auf Tiefstwerte zwischen plus drei und minus zwei Grad sinken. Weil es insbesondere im Süden Bayerns Sonntagabend und nachts regne, müssten sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf glatte Straßen gefasst machen. In Höhenlagen im Osten des Freistaats im Bayerischen Wald, im Oberpfälzer Wald und im Fichtelgebirge sei die Gefahr vor Glätte besonders groß.

Leichter Schnee in Augsburg ab Montagabend möglich

An dem nasskalten Wetter in Bayern ändere sich dem Bericht zufolge am Montag wenig. Wie der DWD angibt, sinke aber die Schneefallgrenze im Tagesverlauf immer weiter. In Augsburg könnte es demnach ab Montagabend zu leichtem Schnee kommen. Bei Temperaturen zwischen höchstens null und fünf Grad bliebe es vielerorts aber bei Schneeregen. Auch in der Nacht zum Dienstag regne es immer wieder leicht. Bei plus zwei bis minus drei Grad warnt der DWD abermals vor Glätte. Eine besondere Warnung gelte erneut für die Mittelgebirge im Osten Bayerns. Dort könne nachts stellenweise gefrierender Sprühregen eine nicht zu unterschätzende Gefahr für den Straßenverkehr darstellen.

Auch am Dienstag bleibe das Wetter in Bayern bewölkt und regnerisch. Bei Temperaturen zwischen null und zwei Grad könne in Augsburg im Tagesverlauf immer wieder Schnee oder Schneeregen fallen. In den tieferen Lagen im übrigen Bayern sei es dem DWD zufolge aber wärmer bei maximal fünf Grad. Der Wechsel aus Schnee und Schneeregen trete in der Nacht zum Mittwoch auch in weiteren Teilen Bayerns auf. Bei Tiefstwerten zwischen plus zwei und minus drei Grad warnt der DWD dabei nachts und frühmorgens erneut vor glatten Straßen.

Wetter in Bayern bleibt laut DWD bis Mittwoch bewölkt und nasskalt

Diese Aussichten änderten sich auch am kommenden Mittwoch kaum. Der Himmel in Bayern bleibe dem DWD zufolge dicht bewölkt. Zu den ungemütlichen Temperaturen zwischen minus einem und plus fünf Grad komme in einigen Orten Schneegraupel oder Sprühregen. In der Nacht zum Donnerstag sei bei plus einem und minus vier Grad Glatteis auf den Straßen möglich. Außerdem könne nachts Nebel aufziehen.