Schnee und Regen sorgen in Österreich für Verkehrschaos

Während sich Teile Deutschlands auf Dauerregen in den kommenden Tagen einstellen, hat das Wetter in Österreich bereits den Straßen- und Bahnverkehr beeinträchtigt. Die Bahn gab eine Reisewarnung wegen erwarteter Starkregenfälle und Stürme heraus. Alle Fahrgäste wurden aufgerufen, nicht dringend notwendige Zugfahrten zwischen Freitag und Sonntag zu verschieben, wie die Österreichischen Bundesbahnen mitteilten.

Regen und Schnee in Österreich: Bahnstrecke gesperrt

Schon in der Nacht auf Freitag wurde die Bahnstrecke zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein im Salzburger Land wegen starken Schneefalls gesperrt. Zwischen Friedberg in der Steiermark und Aspang Markt in Niederösterreich musste der Zugverkehr wegen eines Erdrutsches eingestellt werden. Auch im Bundesland Oberösterreich wurden wegen heftiger Schneefälle vorsorglich Streckenabschnitte gesperrt.

Bis Sonntag gilt wegen der Beeinträchtigungen keine Zugbindung für alle nationalen, internationalen und Nachtzugtickets. Die ÖBB hatte bereits am Donnerstag vor „Abweichungen und Verspätungen im Zugverkehr“ gewarnt.

Mehrere Straßen in Österreich wegen Regen und Schnee gesperrt

Wegen umgestürzter Bäume oder liegengebliebener Fahrzeuge wurden bereits am Donnerstag mehrere Straßen in Österreich gesperrt. Unter anderem wurde die Großglockner Hochalpenstraße aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auch der Sölkpass in der Steiermark und die Nockalmstraße sowie die Malta-Hochalm-Straße wurden gesperrt. In manchen Gebieten gilt Schneekettenpflicht. Davon sind vor allem Kärnten, Salzburg, die Steiermark und Niederösterreich betroffen.

Im österreichischen Flugverkehr kommt es zu Verspätungen. „Aufgrund der aktuell schlechten Wetterlage an verschiedenen europäischen Standorten und in Wien kommt es derzeit zu vereinzelten Verzögerungen im Flugverkehr ab Wien“, hieß es vom Flughafen.

Österreich erwartet bis zu 300 Liter Regen

Wetterexperten in Österreich erwarten in den kommenden Tagen massive Regenmengen mit Überschwemmungen und Erdrutschen. Im Großteil des Landes könnten von Freitag bis Dienstag 100 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, hieß es vom staatlichen Meteorologie-Institut Geosphere Austria. In Teilen Niederösterreichs und Oberösterreichs könnten es demnach auch mehr als 300 Liter werden.

Einsatzkräfte breiten sich entlang der Donau auf ein Hochwasser vor, wie es etwa alle zehn bis 15 Jahre vorkommt, so die Behörden. Unter anderem wurden mobile Hochwasserschutzanlagen aufgebaut und Sandsäcke gefüllt. (mit dpa)