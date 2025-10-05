Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Schneesturm: Berichte: Fast 1.000 Menschen sitzen am Mount Everest fest

Schneesturm

Berichte: Fast 1.000 Menschen sitzen am Mount Everest fest

Tausend Menschen harren nach einem heftigen Schneesturm in Zeltlagern am Mount Everest aus. Sie befinden sich auf 4.900 Metern Höhe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Zeltlagern am Mount Everest sollen mehrere hundert Personen festsitzen. (Archivfoto)
    In Zeltlagern am Mount Everest sollen mehrere hundert Personen festsitzen. (Archivfoto) Foto: Sina Schuldt/dpa

    Nach einem Schneesturm hängen laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast tausend Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everests fest. Demnach sollen sich die Menschen in Berglagern auf rund 4.900 Metern Höhe befinden. Ihre Zelte seien teilweise durch den Sturm beschädigt worden - die Zufahrtsstraßen seien durch Schneemassen blockiert. Eine Rettungsaktion habe bereits begonnen.

    Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden