Schnelltest ist positiv? Was nun zu tun ist

Ob mit Symptomen oder ohne: Wenn das Ergebnis eines Corona-Schnelltests positiv ausfällt, besteht aller Voraussicht nach eine Ansteckung mit Sars-CoV-2. Was tun?

Seit Anfang 2020 lähmt das Coronavirus mit diversen Mutationsformen die Bevölkerung. Wenngleich sich zwei Jahre später im März 2022 das Wetter langsam auf frühlingshafte Temperaturen zubewegt, befinden sich die Infektionszahlen auf Rekordhöhe. So sind in Deutschland zahlreiche Personen von einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 betroffen.

Oftmals geht dies einher mit vorherigen Symptomen und Begleiterscheinungen, ebenso kann ein Corona-Schnelltest ohne mögliche Vorwarnung ein positives Testergebnis nach sich ziehen. Wir geben Antworten auf die daraus resultierenden Fragen.

Wie funktioniert ein Corona-Schnelltest?

Ein sogenannter Antigen-Schnelltest wird zumeist von einem medizinischen Personal gemacht, eher selten von einem Arzt. Schnelltests finden zumeist in der Apotheke, einem Testzentrum oder einer Arztpraxis statt. Bereits nach 15 bis 20 Minuten steht das Testergebnis zur Verfügung und kann dann an die getestete Person kommuniziert werden.

Das Prozedere: Aus Nase oder Rachen wird per Stäbchen ein Abstrich entnommen, die Probe anschließend auf einen Teststreifen gegeben. Ist das Coronavirus SARS-CoV-2 in der Probe enthalten, reagieren dessen Eiweißbestandteile mit dem Teststreifen, woraufhin sich dieser verfärbt.

Wie aussagekräftig sind Covid-19-Tests?

Bei Antigen-Schnelltests oder auch Selbsttests handelt es sich um schnell und eher unkompliziert durchzuführende Testverfahren, bei denen Anzeichen für eine Corona-Infektion erkennbar sind. Jedoch sind sie kein endgültiger Beleg für eine Ansteckung, falsche Resultate aufgrund von Abweichungen sind möglich. Nach dem Test liegt ein positives Ergebnis vor? Im nächsten Abschnitt erklären wir, wie es weiter geht.

Schnelltest positiv: Was tun?

Bringt der Schnelltest ein positives Ergebnis hervor, sollte im Anschluss ein zweiter Nachweis her, um Gewissheit zu erlangen. Deswegen ist für die endgültige Klärung ein PCR-Test angeraten, der infizierte und nicht infizierte Personen unterscheidet. Mittlerweile sind nicht mehr in jedem Bundesland Bürger dazu verpflichtet, nach einem positiven Schnelltest die PCR-Methode folgen zu lassen, zum Beispiel in Berlin, Baden-Württemberg oder NRW. Das hängt vornehmlich mit den begrenzten Laborkapazitäten zusammen. Per Schnelltest wurde bei Ihnen ein positiver Corona-Befund ermittelt? Dann erhält das Gesundheitsamt eine Meldung über das Testergebnis.

Corona-Selbsttest positiv? Schnelltest oder PCR-Test nötig

Wenn lediglich ein selbst vorgenommener Test positiv auf eine Corona-Infektion anschlägt, sieht das ein wenig anders aus. Hier muss zur Absicherung ein Schnelltest oder aber je nach Verfügbarkeit ein PCR-Test gemacht werden.

Positiver Corona-Schnelltest: Isolation und Kontaktreduzierung

Haben Sie einen positiven Corona-Schnelltest, sollten Sie sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Diese Maßnahme gilt übrigens auch für vollständig geimpfte Personen. Dazu ist den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten. Diese sehen vor:

Kontakt zu weiteren Personen vermeiden.

Wenn möglich, im eigenen Zimmer bleiben.

Tragen einer Maske, wenn Kontakt zu anderen Personen im Haushalt besteht.

Regelmäßiges Lüften aller Zimmer.

Für den Weg zu einer in manchen Bundesländern noch notwendigen PCR-Testung darf das Zuhause allerdings verlassen werden, unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften. Wie lange die Corona-Isolation dauert und worin der Unterschied zur Quarantäne besteht.