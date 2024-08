Schock auf Kreta-Flug: Maschine muss kurz nach Landung umdrehen

Die Passagiere eines Kreta-Flugs haben am Sonntagmorgen einen Schockmoment erlebt. Die Maschine war von der griechischen Insel aus gestartet und längst in der Luft, als sie eine Stunde später plötzlich umkehrte.

Eigentlich sollte die Reise in die israelische Stadt Tel Aviv gehen, stattdessen fanden sich die 174 Passagiere kurz nach Abflug allerdings am Flughafen von Heraklion wieder. Darüber berichten mehrere griechische Medien übereinstimmend. Zurück am Flughafen Nikos Kazantzakis in Heraklion warteten die Passagiere darauf, zu erfahren, was nun aus ihrer geplanten Reise wird.

Flugzeug kehrt wegen Hisbollah-Angriff auf Israel nach Kreta zurück

Grund für die Umkehr zum Flughafen in Heraklion waren die aktuellen Angriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den israelischen Militärstützpunkt nahe Tel Aviv. Die mit der Hamas verbündete Hisbollah hatte am Sonntagmorgen einen ersten Vergeltungsschlag gegen Israel unternommen. Die Miliz sprach von 320 Raketen, israelische Medien meldeten mehr als 200 Raketen und rund 20 Drohnen.

Damit wollte die Hisbollah sich für den Tod ihres Militärkommandeurs Fuad Schukr rächen, welcher Ende Juli durch einen israelischen Luftangriff getötet worden war. Israel verhängte nach dem großangelegten Raketenangriff der Hisbollah am Sonntag den landesweiten Ausnahmezustand für 48 Stunden. Der Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stellte kurzzeitig den Betrieb ein. Auch das Auswärtige Amt warnt momentan vor Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. „Weitere Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel sowie Vergeltungsschläge Irans gegen Israel können nicht ausgeschlossen werden“, heißt es.

Passagiere harren mehrere Stunden auf Kreta aus

Für die Fluggäste von Kreta ging die Reise glimpflich aus. Nach einem mehrstündigen Aufenthalt am Flughafen in Heraklion wurde der Flug schließlich freigegeben und das Flugzeug konnte laut einem Bericht von Protothema nach Tel Aviv reisen. (mit dpa)

