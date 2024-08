Hessen vor Sommerwochenende mit bis zu 33 Grad

Rechtzeitig zum bevorstehenden Wochenende zeigt der Sommer, was er kann. Am Samstag scheint in Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vielerorts die Sonne. Es wird 26 bis 30 Grad warm. Regen ist kein Thema.

Auch am Sonntag wird es zumeist sonnig. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 33 Grad. Noch heißer wird es dann am Montag. Bis zu 35 Grad erwarten die Meteorologen des DWD zum Start in die neue Woche.