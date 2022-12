"Schöne Bescherung": Sendetermine und Übertragung 2022

"Schöne Bescherung" gibt es in der Weihnachtszeit 2022 wieder im TV zu sehen. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung, Wiederholung, Handlung, Besetzung und Trailer.

In der Vorweihnachtszeit kommt auch 2022 wieder ein Weihnachtsklassiker im Fernsehen: In "Schöne Bescherung" versucht Familienoberhaupt Clark Griswold alles, um ein ruhiges, entspanntes Weihnachten zu genießen. Doch das soll so nicht laufen, denn eine Katastrophe folgt der anderen und das Weihnachtsfest steht schon bald auf der Kippe.

Sie möchten wissen, wann und wie Sie "Schöne Bescherung" im Fernsehen oder Stream sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung, Handlung, Besetzung und Trailer für Sie zusammen gefasst.

Wann läuft "Schöne Bescherung"? Sendetermine 2022

Im Free-TV gab es "Schöne Bescherung" in diesem Jahr kurz vor Weihnachten zu sehen. Ansonsten läuft der Weihnachtsklassiker bei verschiedenen Streaming-Diensten.

Das sind die Free-TV-Sendetermine von "Schöne Bescherung" im Überblick:

Donnerstag, 22. Dezember 2022, 20.15 Uhr, RTL 2

Freitag, 23. Dezember 2022, 01.30 Uhr, RTL 2

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Hier finden Sie die Sendetermine im Pay-TV:

Mittwoch, 14. Dezember 2022, 15.15 Uhr, Sky Cinema Family

Donnerstag, 15. Dezember 2022, 06.40 Uhr, Sky Cinema Family

Donnerstag, 15. Dezember 2022, 23.45 Uhr, Sky Cinema Family

Freitag, 16. Dezember 2022, 12.50 Uhr, Sky Cinema Family

Freitag, 16. Dezember 2022, 22.10 Uhr, Sky Cinema Family

Samstag, 17. Dezember 2022, 16.40 Uhr, Sky Cinema Family

Donnerstag, 22. Dezember 2022, 15.40 Uhr, Sky Cinema Family

Freitag, 23. Dezember 2022, 07.15 Uhr, Sky Cinema Family

Übertragung von "Schöne Bescherung" im TV und Stream

Gezeigt wird der Weihnachts-Klassiker "Schöne Bescherung" im Free-TV auf RTL 2 und auch im Bezahlfernsehen auf Sky Cinema Family.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Film per Streamingdienst anzusehen. Bei Amazon Prime Video, RTL+, WOW und Sky Go ist die "Schöne Bescherung" im Abo enthalten und kann ohne Zusatzkosten angesehen werden. Darüber hinaus kann man den Weihnachtsklassiker unter anderem bei MagentaTV, maxdome, Apple TV und Rakuten TV gegen eine Gebühr von 3,99 Euro ausleihen.

"Schöne Bescherung": Handlung des Weihnachtsfilms

Clark Griswold ist Familienvater. Sein größter Wunsch ist es, Weihnachten in diesem Jahr ganz in Ruhe mit seinen Liebsten zu Hause zu verbringen und zu entspannen. Doch es passiert ein Unglück nach dem anderen: Es findet sich kein passender Weihnachtsbaum, das Hausdach wird überdekoriert und neben allen, zahlreichen Verwandten steht plötzlich auch noch ein SWAT-Team vor der Tür. Familienvater Clark droht, den Verstand zu verlieren. Kann Weihnachten für die Familie Griswold noch gerettet werden?

Besetzung von "Schöne Bescherung": Schauspieler im Cast

Rund um Familienoberhaupt Clark Griswold gibt es einige weitere Familenmitglieder. Diese Darsteller sind im Hauptcast von "Schöne Bescherung":

Rolle Schauspieler Clark Griswold Chevy Chase Ellen Griswold Beverly D'Angelo Audrey Griswold Juliette Lewis Rusty Griswold Johnny Galecki Clark Criswold Senior John Randolph Eddie Randy Quaid Nora Diane Ladd Art E. G. Marshall Francis Doris Roberts

"Schöne Bescherung" - offizieller Trailer

Dank des offiziellen Trailers zu "Offizielle Bescherung" können Sie sich einen ersten Einblick in den beliebten Weihnachtsfilm verschaffen: