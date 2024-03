Mallorca

05:34 Uhr

Schönster Strand auf Mallorca: Das ist Es Trenc

Es Trenc liegt in einem Naturschutzgebiet und überzeugt mit Idylle und Entspannung. Aufgrund der Touristenströme gibt es am vermeintlich schönsten Strand Mallorcas aber ein Müllproblem.

Es Trenc gilt als einer der schönsten Strände Mallorcas. Er liegt in einem Naturschutzgebiet und lockt viele Touristen an. Doch was macht den Küstenstreifen aus?

Von Paul Wiese